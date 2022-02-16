Gioca a calcio ai massimi livelli nelle Alpi Svizzere

Anche se lo standard del calcio giocato qui potrebbe non essere particolarmente memorabile, l'esperienza in sé è indimenticabile e, per la squadra ospite, spesso mozzafiato, se non è abituata al clima. L'aria a questa altitudine è piuttosto rarefatta, il che rende difficile per i visitatori respirare e offre alla gente del posto un vantaggio man mano che la partita va avanti.



"Per gli avversari è più difficile", afferma il difensore dell'FC Gspon Diego Abgottspon, che gioca qui da quasi vent'anni. "Se dopo il primo tempo stiamo perdendo 5-0, già sappiamo che possiamo rimontare e vincere. Siamo una squadra davvero fortissima quando giochiamo nella nostra città".