Otto idee regalo Nike per la Festa della Mamma

Che tua mamma sia una fan dello yoga o un'amante del comfort, scommettiamo che un altro paio di leggings le farà di certo piacere. La collezione Nike Zenvy è realizzata con il morbidissimo tessuto InfinaSoft, pensato per lo yoga e molto altro, mentre i leggings Universa offrono un sostegno medio e sono morbidi sulla pelle. E se la tua mamma desidera un paio di leggings a un ottimo prezzo, perfetti da indossare tutto il giorno e quasi impercettibili, dai un'occhiata ai Nike One.