Otto idee regalo Nike per la Festa della Mamma

Nove idee regalo Nike per la festa della mamma
Guida agli acquisti
Allenarsi, rilassarsi o sfoggiare il proprio stile: trova l'articolo perfetto per incoraggiare la tua mamma a godersi i piaceri quotidiani.
Vuoi fare un regalo per la festa della mamma ma non hai le idee chiare? Leggi questa guida per trovare qualcosa di speciale. Scegli qualcosa di inaspettato per sorprenderla e poi aggiungi un tocco personale scrivendole un bigliettino o ritagliandoti un po' di tempo da passare insieme: chi più di te può sapere cosa le farebbe piacere?
1. Per le mamme che cercano dei leggings da indossare tutti i giorni: un paio di leggings Nike
Che tua mamma sia una fan dello yoga o un'amante del comfort, scommettiamo che un altro paio di leggings le farà di certo piacere. La collezione Nike Zenvy è realizzata con il morbidissimo tessuto InfinaSoft, pensato per lo yoga e molto altro, mentre i leggings Universa offrono un sostegno medio e sono morbidi sulla pelle. E se la tua mamma desidera un paio di leggings a un ottimo prezzo, perfetti da indossare tutto il giorno e quasi impercettibili, dai un'occhiata ai Nike One.
2. Per le mamme che amano lo stile Y2K: un paio di scarpe da running rétro
Per le mamme che guardano al futuro ma con una passione per lo stile rétro, dai un'occhiata alle scarpe da running rétro di Nike. Nike Vomero 5, Nike V2K e Nike P-6000 sono alcuni dei modelli che uniscono stile, comfort e un aspetto rétro futurista per un look che non è mai fuori moda.
3. Per le mamme in cerca di relax: Nike Phoenix Fleece
Se vuoi aiutarla a rilassarsi e recuperare le energie dopo una lunga giornata di lavoro, un allenamento intenso o semplicemente vuoi accompagnarla in un momento di pausa, scegli i capi Nike Sportswear Club Fleece, morbidi e confortevoli. Questi capi sono comodi e alla moda, grazie ai dettagli di grande impatto. Sono disponibili anche in taglie grandi.
4. Per le mamme appassionate di running: una giacca Nike Running
Sarebbe un vero peccato se tua mamma dovesse rinunciare a una bella corsa per un po' di brutto tempo. Se le piace correre, sorprendila con una giacca Nike Running, pensata per offrire calore, tenere la pelle asciutta e proteggere dagli agenti atmosferici, così potrà allenarsi ogni volta che vuole. Se preferisce correre all'aperto alle prime ore del mattino o alla sera, scegli un modello con elementi rifrangenti, in modo che sia più visibile.
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5. Per le mamme che stanno in piedi tutto il giorno: un paio di ciabatte Nike
Se la tua mamma passa molto tempo in piedi, puoi optare per un paio di ciabatte Nike in morbida schiuma. Pensate per offrire un'ammortizzazione leggera, sono perfette per la casa, ma anche sufficientemente resistenti da essere indossate all'aperto per un look casual e sportivo. E dato che indosserà un paio di ciabatte, sorprendila con una pedicure. Se trovi che una scarpa da camminata sia più nelle sue corde, puoi sceglierne un paio tra le tante opzioni versatili della collezione Nike.
6. Per le mamme che amano la palestra: attrezzatura per allenarsi a casa
Se la tua mamma adora la palestra, aiutala a ricreare un'atmosfera simile anche a casa. Regalale un attrezzo versatile per i suoi allenamenti, ad esempio una palla medica o una fascia di resistenza. E se invece ha già tutto quello che le serve per allenarsi in casa, opta per uno strumento di recupero (come un foam roller) che la aiuti ad alleviare il dolore dopo un allenamento particolarmente intenso e a prepararsi al meglio per il prossimo workout.
7. Per le mamme sempre in movimento: una borsa tote Nike
Se la tua mamma porta sempre con sé un'infinità di cose, una borsa tote è proprio quello che ci vuole. Nike propone borse in diverse misure e colori per soddisfare tutte le esigenze. Ad esempio, la borsa Nike One Luxe è espandibile e ci si possono mettere un laptop, un tappetino da yoga, diversi accessori e borse packable più piccole per organizzare al meglio gli oggetti.
8. Per le mamme attente all'ambiente: abbigliamento realizzato in materiali sostenibili
Se la tua mamma ha a cuore la sostenibilità, è una buona idea scegliere un articolo creato con materiali di recupero o sostenibili. Grazie ai numerosi capi di abbigliamento Nike realizzati con almeno il 50% di materiali riciclati, puoi facilmente trovare un regalo in linea con i suoi valori.
9. Per un regalo con un budget limitato: accessori a 50 € o meno
Cerchi di non spendere troppo ma vuoi comunque far capire alla mamma quanto la apprezzi? Se è una persona attiva, che te ne pare di un tappetino da yoga o una borraccia? O magari preferisce una borsa o uno zaino nuovo? E se non hai ancora trovato il regalo ideale, con un paio di calze nuove vai sul sicuro.
Testo di Greg Presto