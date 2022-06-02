Sette idee regalo Nike per la Festa del papà
Guida all'acquisto
Scopri queste idee regalo per i papà, dagli appassionati di sport ai cultori delle sneakers.
Per questa Festa del papà, sorprendi il tuo con qualcosa di speciale. Che sia un pensiero che lo incoraggi a coltivare un hobby o un articolo che vi aiuti a rinforzare il vostro legame grazie a un interesse condiviso, scopri di seguito sette regali esclusivi da considerare per quest'anno.
1. Per i papà che fanno running: articoli Nike Dri-FIT
Troverai tanti articoli da running ad alte prestazioni Nike Dri-FIT che possono completare il look da corsa del tuo papà, da calze e cappelli a capi esclusivi. Le calze Nike Dri-FIT rappresentano una vera svolta per i runner, perché allontanano l'umidità dai piedi evitando così il sudore e i cattivi odori a fine corsa. Un cappello da running Nike Dri-FIT è un altro accessorio essenziale perché, oltre a proteggere dal sole, mantiene il sudore sotto controllo grazie a un assorbimento rapido e al design traspirante.
In alternativa, considera le maglie o i pantaloni da running Nike Dri-FIT. Uno strato base traspirante a manica lunga o un paio di pantaloni da running leggeri dotati di tasche lo aiuteranno a correre anche nelle giornate più fredde.
2. Per i papà che amano gli sport: articoli Nike per tifosi
Se la tua famiglia o comunità vive con entusiasmo la propria passione sportiva, un nuovo capo da tifoso potrebbe essere un'ottima idea regalo per il tuo papà. Che abbia un debole per gli sport universitari, una squadra professionale o qualche atleta in particolare, puoi trovare una maglia, un cappello o una t-shirt che rifletta tutta la sua passione. Meglio ancora, se ciò che tuo padre ama davvero è trascorrere del tempo di qualità, oltre a un capo da tifoso regalagli anche un paio di biglietti per una partita.
3. Per i papà cultori delle sneakers: Air Force 1s
Un paio di Air Force 1 classiche può fare la felicità di chiunque ami le sneakers. Se il tuo papà ancora non le ha, sorprendilo con la versione bianco su bianco di Air Force 1 che potrà indossare con tutto. Oppure scegli una combinazione di colori unica che non gli hai mai visto sfoggiare prima. Se desideri personalizzare ulteriormente il tuo regalo, scopri le opzioni di Nike By You.
4. Per i papà che vanno in palestra: articoli per allenarsi in casa
Se il tuo papà va spesso in palestra, fagli un regalo che gli permetta di allenarsi quando vuole anche tra le mura domestiche. Trova un attrezzo versatile per i suoi workout, come una palla medica, una fascia di resistenza, un paio di maniglie per i piegamenti o un foam roller. In questo modo, potrà perseguire i suoi obiettivi di fitness anche a casa.
5. Per i papà che amano la vita all'aria aperta: collezione Nike ACG
I capi Nike All Conditions Gear (ACG) nascono per l'avventura e la vita all'aria aperta. Se il tuo papà ama rilassarsi facendo escursioni, trail running, campeggio o andando in mountain bike, trovagli un paio di scarpe o un capo ACG che ispiri la sua prossima avventura. Molti modelli sono realizzati con materiali sostenibili, come le fibre di poliestere riciclato, ricavate dalle bottiglie di plastica pulite, triturate, convertite in pellet e tessute in un filato di alta qualità. È un'idea perfetta per i papà che rispettano l'ambiente.
6. Per i papà golfisti: una nuova maglia da golf
Se al tuo papà piace giocare a golf, regalagli una nuova polo o uno strato a manica lunga da indossare per la sua prossima partita. Trova un modello con tecnologia traspirante Nike Dri-FIT, che offre morbidezza e libertà di movimento a ogni swing e allontana il sudore dal corpo. Molte maglie da golf Nike sfoggiano dettagli che possono aiutare tuo papà a giocare al meglio. Come il mesh dietro il collo, un punto che può surriscaldarsi notevolmente nelle giornate calde e lunghe, o le cuciture sulle spalle spostate leggermente in avanti per non intralciare i suoi swing.
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7. Per i papà che amano i gadget: Apple Watch Nike
Per i papà sempre al passo con la tecnologia, che desiderano monitorare la propria attività fisica ed essere sempre connessi, c'è l'ultima versione di Apple Watch Nike. E lo potrà indossare anche in acqua, perché alcune versioni resistono fino a 50 m di profondità. Sorprendilo con un orologio che possa anche aiutarlo a ricordarsi dell'importanza di avere un cuore sano, con funzioni che rilevano il battito irregolare e la frequenza cardiaca alta o bassa. Questo orologio è dotato di bussola e altimetro per tracciare le escursioni o le trail run. Inoltre, l'edizione Nike è perfetta per ascoltare le corse (o le camminate) guidate con audio di atleti e coach Nike dell'app Nike Run Club.
Testi: Greg Presto