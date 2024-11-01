Sette idee regalo per chi gioca a baseball

Spesso, i giocatori che trovano un paio di guanti adatto a loro non se ne separano facilmente. I guantoni da baseball Nike sono realizzati in pelle soffice facile da ammorbidire, pelle di pecora sul palmo e sul cinturino per un buon comfort e assorbimento degli impatti, con cinturino regolabile per un fit perfetto e lacci resistenti che durano stagione dopo stagione.

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E se la persona a cui vuoi fare un regalo ha già un articolo preferito, scegli un paio di guantini da battuta. I guantini da battuta Nike sono realizzati con un design del palmo che aumenta il comfort e il controllo della mazza da baseball. Il dorso è progettato per ridurre al minimo fastidiose pieghe, i materiali sono resistenti e, soprattutto, i guanti sono lavabili in lavatrice.