Sette idee regalo Nike per i tuoi migliori amici

Sette idee regalo Nike per le persone a cui tieni di più
Guida all'acquisto
Prendi in considerazione questi regali per le persone a cui tieni di più, sia che preferiscano tifare per la squadra preferita dal divano o girare per la città con outfit sorprendentemente cool.
Chi ti vuole bene ti è sempre vicino, indipendentemente dalle circostanze. Per molte persone, fare un regalo è il modo migliore per esprimere attenzione e affetto in occasioni diverse: per le festività, per un compleanno o semplicemente per donare un momento di felicità. L'importante è fare una scelta oculata e regalare qualcosa che farà felice chi lo riceve.
La buona notizia? Ci sono tanti regali Nike che saranno apprezzati dalle persone a cui tieni di più, a prescindere dai loro interessi. Dalle piccole idee regalo, come accessori per l'allenamento, a un outfit che si abbinerà perfettamente ai gioielli preferiti della persona cara, ecco sette idee regalo per donare gioia in qualsiasi occasione.
Per chi ama le sneakers
Chi adora le sneakers gradirà sicuramente un modello iconico, come Nike Air Max. Questa scarpa, progettata alla fine degli anni Ottanta e da allora sempre molto richiesta, è un articolo perfetto da aggiungere al guardaroba di ogni collezionista di sneakers.
Anche se il modello continua a evolversi, una caratteristica confortevole rimane costante: l'esclusiva "finestra" piena d'aria intagliata nell'intersuola che offre ammortizzazione e comfort a ogni passo. Prendine un paio del colore preferito dalla persona amica e, se puoi, aggiungi alla confezione regalo un kit di pulizia per sneakers per ritoccare eventuali graffi.
Per chi ha la passione dell'outdoor
Piccolo quanto basta per entrare in una calza di Natale, ma sempre praticissimo, un cappello è tra le piccole idee regalo migliori, soprattutto per chi ama stare all'aria aperta. Chi scia e fa snowboard apprezzerà senz'altro un berretto nuovo. Chi pratica l'escursionismo, il running o il golf potrà, invece, utilizzare quasi sempre un'elegante visiera o un cappello da baseball.
I cappelli a secchiello sono un'altra opzione carina, soprattutto per chi passa volentieri il suo tempo libero in spiaggia. Puoi optare per un cappello e una confezione regalo di crema solare per una protezione UV completa e un look impeccabile in ogni occasione.
Per chi ama i leggings
Avere troppi leggings è impossibile, anche per chi ne ha un cassetto stracolmo. Non regalarne, però, un paio qualsiasi. Se vuoi fare colpo, scegli tra gli ultimi modelli di Nike.
I leggings Nike Go, ad esempio, sono super versatili e ideali sia per chi pratica il sollevamento pesi sia per chi si dedica al running o all'escursionismo. Grazie alle numerose tasche, questi pantaloni permettono di allenarsi a mani libere: c'è sempre uno spazio per riporre lo smartphone, le chiavi e le carte di credito.
Se il tuo regalo è per chi ama fare yoga, i leggings Zenvy sono la scelta migliore. Il tessuto offre un'infinita morbidezza. Abbinati a una nuova borraccia carina e riutilizzabile o a una borsa da palestra, questi leggings sono una delle migliori idee regalo per dimostrare che ci tieni.
Per chi è sempre in movimento
Se il tuo regalo è per una persona molto attiva, che passa in continuazione da un'attività all'altra, conquistala con una borsa a tracolla Nike super carina e, non serve neanche dirlo, molto funzionale. Indipendentemente dal modello scelto, questa borsa permetterà di avere le mani libere, sia per le commissioni in città che per le passeggiate con il cane o con i bambini.
La maggior parte dei modelli di borse a tracolla Nike offre caratteristiche utili, come cinghie regolabili e scomparti interni per oggetti essenziali come un portafoglio e uno smartphone. Per un tocco in più, riempi la borsa con altri accessori utili. Puoi scegliere, ad esempio, un pratico caricatore portatile per smartphone, un mini igienizzante di fascia alta per le mani o un burro cacao profumato.
Per chi ama le serate rilassanti in casa
Gli articoli per la cura di sé sono spesso una scelta vincente. A chi non ama tanto uscire, potresti regalare un articolo adatto a una serata rilassante da passare in casa. Inizia con un capo in fleece caldo e confortevole della collezione Nike Sportswear, che include molte felpe di ottima qualità. Aggiungi candele rilassanti, pantofole foderate in montone o un divertente gioco di carte e otterrai una confezione regalo ben pensata per chi ama stare in casa.
Per chi ha la passione dello sport
Vuoi fare un regalo a chi non può fare a meno di sintonizzarsi su una partita quando accende la TV? La sua squadra del cuore potrebbe essere la chiave giusta. Una maglia o qualche altro articolo della sua squadra è un'ottima idea regalo. Ha una squadra preferita per ogni sport? Nike offre varie opzioni di maglie per chi ama il calcio, il football americano e il basket, quindi puoi iniziare da qui la tua ricerca. Il tuo regalo sarà ancor più apprezzato (e renderà più elegante il look di chi lo riceve) se lo completi con un braccialetto o una collana che sfoggia il numero di maglia del giocatore o giocatrice che preferisce.
Quando la scelta del regalo è impossibile
Le gift card forse non saranno il regalo più entusiasmante, ma restano una delle migliori idee per fare piccoli regali alle persone a cui tieni di più. Per rendere il regalo più personale, che ne dici di prenderne un po' diverse e aggiungere una nota in cui spieghi in quale occasione utilizzare ogni gift card?
A una gift card da usare nel centro di manicure o presso il parrucchiere o parrucchiera preferiti, potresti aggiungere la nota "per quando hai bisogno di coccolarti". Oppure scrivere su una gift card Nike il messaggio "da aprire quando hai voglia di fare shopping".
Testo di Dana Leigh Smith