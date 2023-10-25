Sette idee regalo Nike per i tuoi migliori amici

Avere troppi leggings è impossibile, anche per chi ne ha un cassetto stracolmo. Non regalarne, però, un paio qualsiasi. Se vuoi fare colpo, scegli tra gli ultimi modelli di Nike.

I leggings Nike Go, ad esempio, sono super versatili e ideali sia per chi pratica il sollevamento pesi sia per chi si dedica al running o all'escursionismo. Grazie alle numerose tasche, questi pantaloni permettono di allenarsi a mani libere: c'è sempre uno spazio per riporre lo smartphone, le chiavi e le carte di credito.

Se il tuo regalo è per chi ama fare yoga, i leggings Zenvy sono la scelta migliore. Il tessuto offre un'infinita morbidezza. Abbinati a una nuova borraccia carina e riutilizzabile o a una borsa da palestra, questi leggings sono una delle migliori idee regalo per dimostrare che ci tieni.