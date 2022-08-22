Cinque idee per un pranzo sano per i bambini a scuola

Preparare il pranzo per i bambini è un modo per assicurarsi che assumano i nutrienti di cui hanno bisogno per imparare, tenere alti i livelli di energia e crescere.

È una strategia infallibile per garantirgli concentrazione e forze per tutto il giorno, sia che siano schizzinosi, che abbiano esigenze alimentari specifiche, o un grande appetito. Questo perché i bambini hanno bisogno di assumere nutrienti specifici, che ne supportino la crescita fisica e cerebrale. Calcio, ferro, vitamine B e vitamina C sono solo alcuni di questi importanti nutrienti.

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Consumare un'adeguata quantità di proteine e carboidrati complessi è importante per crescere bene. Inoltre, secondo un articolo scientifico del 2020 pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychiatry, assumerne di più e integrarli con frutta e verdure aiuterebbe a equilibrare l'umore. Un'altra importante categoria di nutrienti sono le fibre, che favoriscono la digestione aiutando a mantenere in salute l'apparato digerente.

Nel preparare il pranzo per i bambini, è bene mantenere un giusto equilibrio tra ciò che serve all'organismo e ciò che piace. Per assicurarti che i tuoi bambini mangino con piacere, chiedi loro quali tipi di sapori e texture amano di più, quindi aggiungi al loro pasto un alimento o un ingrediente che sai che mangeranno volentieri, affiancandolo a qualcosa di nuovo. Questo spronerà anche i più schizzinosi a finire il piatto.