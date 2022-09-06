Come abbinare la tua maglia o la tua felpa con cappuccio preferita per qualsiasi occasione

Come abbinare la tua felpa preferita in ogni occasione
Consigli di stile
Una buona felpa con cappuccio deve essere abbastanza versatile da accompagnarti al lavoro, in palestra o in una serata fuori. Ecco come abbinare le tue felpe preferite.
La felpa con cappuccio è la tua fedele alleata. Esci dalla palestra e fuori fa freddo? Infila la felpa e tira su il cappuccio. Hai la lavatrice piena e il guardaroba vuoto? Trova un modo per dare un tocco originale alla tua felpa preferita. Vuoi un look elegante e allo stesso tempo sportivo per una serata fuori? Opta anche stavolta per questo capo indispensabile.
Le felpe con o senza cappuccio sono così confortevoli e versatili che è una buona idea averne più d'una nell'armadio. E con decine di stili Nike tra cui scegliere, puoi creare un look elegante con un modello in fleece oversize o andare sull'essenziale con una felpa girocollo abbinata a pantaloni chino. Corte, ampie, tie-dye, con cappuccio o zip: a precindere dai tuoi gusti in fatto di felpe, vogliamo darti alcuni consigli di stile utili per creare l'outfit giusto per ogni occasione. Leggi la nostra guida di stile e trova il look per esprimerti al meglio in questa stagione.
Look casual e comodo per tutti i giorni
Da donna:
- Indossa una felpa con cappuccio oversize sopra una T-shirt e un paio di leggings neri, degli shorts da ciclista o dei jeans skinny, per creare un outfit chic e disinvolto.
- Per uno stile sportivo, abbina una felpa con cappuccio a maniche lunghe con una T-shirt e un paio di pantaloni jogger o dei pantaloni sportivi. Completa con una giacca in denim o un bomber più caldo e un paio di scarpe sportive d'ispirazione vintage, come le sneakers Nike Air Max.
- Per una variante casual, scegli un look monocromatico con pantaloni a gamba larga e una felpa con o senza cappuccio tono su tono.
Da uomo:
- Per non sbagliare mai, abbina la tua felpa preferita a un paio di jeans slim fit e scarpe classiche, come le Air Force 1 bianche o nere.
- Crea un look confortevole accostando una felpa con cappuccio oversize e pantaloni jogger o leggings coordinati. Completa l'outfit con un paio di scarpe sportive, come le Nike Huarache.
- Per il massimo comfort, scegli degli shorts da basket o dei track pants insieme a una felpa con cappuccio in tinta unita e un paio di sneakers Nike Air Max.
Per un look più raffinato
Da donna:
- Infila una felpa girocollo dentro un paio di jeans a vita alta; lascia la felpa morbida e abbinala con un blazer e delle sneakers eleganti in pelle, come le Nike Blazer, per creare uno stile perfetto per l'ufficio.
- Una felpa corta, con o senza cappuccio oppure con zip a metà lunghezza, si abbina benissimo a una gonna midi o mini e a un paio di scarpe basse o dei sandali.
- Una felpa con collo alto o a scialle si rivela così versatile da poter essere abbinata a una gonna midi in seta o a eleganti pantaloni dal taglio dritto, per un look adatto a ogni occasione.
- Scegli una felpa girocollo a maniche lunghe in una tonalità delicata insieme a pantaloni chino ed eleganti sneakers in pelle per affrontare con stile qualsiasi riunione di lavoro.
- Per un outfit casual professionale, opta per una felpa con cappuccio nera, un cappotto sportivo, un paio di jeans scuri e sneakers Nike Blazer.
- Felpa aderente, pantaloni chino e occhiali da sole creano uno stile raffinato perfetto per le mezze stagioni.
Look streetwear all'ultima moda
- Indossa un abito con cappuccio a maniche lunghe di un colore neutro e accompagnalo a sneakers dalla suola voluminosa come le Nike Air Force 1, decisamente più comode di un paio di scarpe eleganti.
- Infila una giacca di pelle nera sopra una felpa con cappuccio e un paio di jeans skinny alla moda, per un outfit intramontabile con un tocco di stile.
- Abbina un abito floreale a una felpa in fleece con zip integrale. Aggiungi degli occhiali da sole stile aviator e completa con sneakers alte, per un outfit casual e alla moda.
- Metti una felpa con cappuccio e zip su una T-shirt con motivo grafico e infila una giacca o un bomber in pelle per un look audace, ma classico.
- Abbina un paio di jeans skinny neri con una maglia dalle linee semplici ed essenziali. Aggiungi un trench o un cappotto corto per stare più al caldo. Completa con delle Nike Blazer in tonalità vivaci.
- Per un classico outfit autunnale, punta su una camicia in flanella da indossare sotto una felpa con cappuccio e zip, insieme a pantaloni in velluto.
Come scegliere la tua nuova felpa preferita
- Materiale: per rimanere al caldo e all'asciutto quando le temperature cambiano, scegli un materiale traspirante come Nike Dri-FIT. Questa tecnologia mantiene la pelle asciutta perché è stata studiata per far evaporare il sudore più velocemente. Quando il termometro scende, opta per un tessuto isolante ma non troppo pesante, come Nike Therma-FIT.
- Vestibilità: le felpe con e senza cappuccio sono proposte in una varietà di tagli. Scegline una in cui ti senti a tuo agio, ma che si abbini a molti altri capi che hai in guardaroba. Potresti preferire un modello oversize o uno stile più aderente, a seconda dell'outfit.
- Scollo: la scelta è molto vasta, tra cappucci regolabili, felpe girocollo, colli a imbuto, a scialle e tante altre possibilità. Opta per un look semplice o arricchiscilo con dettagli alla moda.
- Zip: alcune felpe hanno la zip integrale, altre a metà lunghezza oppure a un quarto e altre non l'hanno affatto. Scegli in base alle tue preferenze e agli abbinamenti che prevedi di fare.
- Tasche: una felpa con le tasche ti evita di dover portare una borsa o una sacca.
- Cappuccio: nelle felpe il cappuccio è un accessorio opzionale. L'ideale sarebbe avere entrambi i modelli nell'armadio, per creare look diversi e anche indossarle in base al meteo.
Domande frequenti
Come si abbina una felpa?
Una felpa è un capo versatile che può essere indossato con pantaloni, jeans, jogger, gonne e abiti. È ideale per creare look a strati insieme a maglie e giacche e può essere abbinata a tanti modelli di scarpe diversi. Con la giusta felpa, puoi creare un outfit casual in perfetto stile streetwear o un look curato e professionale. Leggi la nostra guida di stile completa per ulteriori suggerimenti.
Quale dovrebbe essere la vestibilità di una felpa?
Dipende dallo stile del tuo outfit. Un taglio oversize o ampio si abbina bene a leggings o jogger per un look casual, mentre un taglio corto o aderente è indicato per uno stile più elegante.