Cinque idee di outfit per sfoggiare subito i tuoi shorts da ciclista

Cinque idee di outfit per indossare subito i tuoi shorts da ciclista
Consigli di stile
Sostituisci i tuoi jeans preferiti con un paio di versatili shorts da ciclista per un look curato e funzionale.
I must-have per l'allenamento non devono essere confinati alla palestra o alla pista ciclabile. Progettati per essere esteticamente curati e funzionali, i capi athleisure sono adatti a diverse occasioni: puoi indossarli anche mentre prendi un caffè al bar o quando vai al cinema con gli amici. Ed è qui che entrano in campo gli shorts da ciclista. Con il giusto abbinamento di top e sneakers, questi shorts possono aiutarti a creare un look disinvolto che valorizzi anche la figura. Ma come si abbinano esattamente gli shorts da ciclista? Beh, dipende.
Ad esempio, il tuo obiettivo è ottenere un look semplice, o uno d'impatto? Gli shorts da ciclista Nike sono disponibili in un'ampia gamma di colori, da eleganti tonalità neutre come il nero o il taupe a colori vivaci, tra cui il rosso rubino e il verde menta. Anche i capi che abbini agli shorts contribuiscono a definire lo stile del tuo outfit. Abbina gli shorts da ciclista a un reggiseno sportivo corto o a una felpa oversize per un fit rilassato. Oppure, indossa un top elegante o un blazer per dare un tocco di classe a questo capo confortevole e aderente. Ci sono molti modi per completare un look discreto o in grado di attirare gli sguardi.
Inoltre, abbinare gli shorts da ciclista Plus size, Petite o di misura standard è esattamente la stessa cosa. Se gli shorts sono comodi (fai un rapido squat o una torsione quando li provi per assicurarti che non si arrotolino o non si arriccino) non ti serve altro.
Dai un'occhiata a queste cinque idee di outfit con shorts da ciclista che ti offriranno una sensazione di supporto sia fuori dalla palestra, sia durante il tuo allenamento preferito.
Come abbinare gli shorts da ciclista
1.Stile casual
Quando pensi a come abbinare gli shorts da ciclista, inizia a giocare con le proporzioni. Dato che gli shorts da ciclista sono aderenti, puoi bilanciare il look con una maglia oversize dal fit rilassato. Nota: assicurati che la maglia sia abbastanza corta da far sbucare gli shorts (deve arrivare circa a metà coscia), ma abbastanza ampia da essere in chiaro contrasto con la silhouette avvolgente. Completa il tuo outfit con un paio di sneakers colorate come Waffle One per un tocco rétro. Sfoggia questo look rilassato mentre sbrighi le tue commissioni o vai a lezione di Pilates.
2.Studentessa chic
Se per te è arrivato il momento di tornare a studiare, o se semplicemente ti piace l'estetica di ispirazione universitaria, puoi sfoggiare un look in stile college anche con gli shorts da ciclista.
Puoi passeggiare per il campus o per il quartiere con shorts da ciclista a vita media, una morbida felpa e un paio di Blazer dal taglio alto: una combinazione casual e attuale. Non è necessario creare un look totalmente coordinato, ma scegli un singolo dettaglio colorato per dare una sensazione di coesione. E per un tocco finale, aggiungi un paio di eleganti occhiali da sole.
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3.Lavoro e divertimento
Non sottovalutare mai la capacità di un blazer di rendere elegante qualsiasi outfit. In una giornata in cui passerai direttamente da una riunione informale all'aperitivo, scegli un top corto e un paio di shorts da ciclista a vita alta. Aggiungi un blazer su misura, e passerai in un attimo da un look per il giorno a un outfit da sera. Scegli una palette di colori neutri per creare un look davvero coordinato, scarpe incluse.
4.Voglia di ballare
Per le lezioni di ballo del fine settimana o per scatenarti mentre fai le pulizie di casa, scegli un outfit morbido, elasticizzato e perfetto per ogni tipo di attività. Gli strati sono sempre una buona scelta, soprattutto quando le temperature all'interno non corrispondono a quelle esterne: procurati un reggiseno sportivo che ti offra il supporto di cui hai bisogno e un'ampia felpa con cappuccio per prepararti al meglio. Per finire, scegli sneakers vivaci per attirare l'attenzione sui tuoi piedi in movimento.
5.Per chi cerca l'avventura
Se sei amante delle escursioni, puoi trovare shorts da ciclista con inserti e pratiche tasche, progettate per contenere l'essenziale e assicurarti di avere tutto ciò di cui hai bisogno lungo il percorso. Sfrutta le ampie tasche per gli spuntini, ma tieni anche una giacca a portata di mano in caso di pioggia. Indossa un cappello traspirante per tenere a bada l'umidità e proteggere il viso dal sole, perché la natura può riservarti sempre qualche sorpresa. Il tocco finale è un paio di scarpe da trail running resistenti e impermeabili, con un'altezza maggiore alla caviglia per mantenere i piedi all'asciutto.
Testo a cura di Aemilia Madden