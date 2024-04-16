Cosa indossare a una festa in piscina: 6 outfit per ogni tipo di festa estiva

L'estate è una stagione magnifica, fatta di picnic improvvisati al parco, gelati a non finire e, ogni tanto, qualche festa in piscina. Per rilassarti tutto il giorno a bordo vasca con gli amici, hai bisogno di un outfit allo stesso tempo causal e d'impatto.

Non si tratta solamente di scegliere un bel costume, ma serve anche un po' di creatività. Per prima cosa, devi capire che look vuoi sfoggiare: preferisci un bikini a tinta unita, o un modello più colorato, di ispirazione tropicale? Una volta fatta questa scelta, puoi passare al resto dell'outfit. Ad esempio, se durante la festa in piscina è prevista una partita di pallavolo o di pickleball, non potrai fare a meno di un paio di shorts sportivi e di un costume da bagno che offra sostegno nella parte superiore.

Per quanto riguarda gli accessori, opta per una borsa tote o per uno zaino abbastanza resistenti per poter avere con te tutto l'indispensabile, dalla crema solare a spuntini e bevande. Scegli una borsa che possa resistere a qualche gavettone e proteggere i tuoi oggetti dall'acqua.

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Prima di pensare all'outfit, consulta un'app per le previsioni meteo. Se prevedi di rimanere in piscina fino a tardi, dovresti tenere conto di un eventuale calo di temperatura dopo il tramonto. Forse la scelta più importante riguardo al tuo look è questa: vuoi mettere in risalto il costume o altre parti dell'ouftit, come il copricostume, le scarpe o altri accessori (impermeabili)?

Per proteggere il viso e gli occhi dai roventi raggi solari di metà giornata, indossa un cappello, un berretto da baseball traspirante o un paio di occhiali da sole scuri. L'outfit è pronto: ora non ti resta che sdraiarti sul lettino e rilassarti.

Di seguito, ti proponiamo sei idee per outfit da festa in piscina che ti faranno fare un figurone sia di pomeriggio che di sera.