Cosa indossare a una festa in piscina: 6 outfit per ogni tipo di festa estiva

Festa in piscina? Ecco sei outfit Nike imperdibili
Consigli di stile
Tuffati nell'estate con una (o tutte) queste idee di outfit per le feste in piscina, ma non dimenticare la protezione solare.
L'estate è una stagione magnifica, fatta di picnic improvvisati al parco, gelati a non finire e, ogni tanto, qualche festa in piscina. Per rilassarti tutto il giorno a bordo vasca con gli amici, hai bisogno di un outfit allo stesso tempo causal e d'impatto.
Non si tratta solamente di scegliere un bel costume, ma serve anche un po' di creatività. Per prima cosa, devi capire che look vuoi sfoggiare: preferisci un bikini a tinta unita, o un modello più colorato, di ispirazione tropicale? Una volta fatta questa scelta, puoi passare al resto dell'outfit. Ad esempio, se durante la festa in piscina è prevista una partita di pallavolo o di pickleball, non potrai fare a meno di un paio di shorts sportivi e di un costume da bagno che offra sostegno nella parte superiore.
Per quanto riguarda gli accessori, opta per una borsa tote o per uno zaino abbastanza resistenti per poter avere con te tutto l'indispensabile, dalla crema solare a spuntini e bevande. Scegli una borsa che possa resistere a qualche gavettone e proteggere i tuoi oggetti dall'acqua.
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Prima di pensare all'outfit, consulta un'app per le previsioni meteo. Se prevedi di rimanere in piscina fino a tardi, dovresti tenere conto di un eventuale calo di temperatura dopo il tramonto. Forse la scelta più importante riguardo al tuo look è questa: vuoi mettere in risalto il costume o altre parti dell'ouftit, come il copricostume, le scarpe o altri accessori (impermeabili)?
Per proteggere il viso e gli occhi dai roventi raggi solari di metà giornata, indossa un cappello, un berretto da baseball traspirante o un paio di occhiali da sole scuri. L'outfit è pronto: ora non ti resta che sdraiarti sul lettino e rilassarti.
Di seguito, ti proponiamo sei idee per outfit da festa in piscina che ti faranno fare un figurone sia di pomeriggio che di sera.
Sei outfit Nike imperdibili per le feste in piscina
1.Sei outfit Nike imperdibili per le feste in piscina
Passerai più tempo sul lettino che in acqua? Prova questa combinazione sportiva e grintosa: un costume da bagno ispirato a un reggiseno sportivo, che offre vestibilità a compressione e sostegno leggero o medio sia dentro che fuori dall'acqua. Quando giochi a pickleball o a badminton, un reggiseno con il giusto livello di sostegno è fondamentale… Specialmente se non ti piace perdere!
Se hai il timore che lo slip possa spostarsi quando sali o ti muovi, aggiungi un paio di shorts larghi e non foderati. Se prevedi di buttarti in acqua, scegli un paio di shorts realizzati con l'esclusivo materiale Dri-FIT di Nike. Questi capi si asciugano rapidamente e non ti appesantiscono se vuoi tornare subito in campo.
Durante una partita, indossa una paio di Nike Blazer, che donano supporto e non passano mai di moda.
2.Per le giornate più afose in piscina
Nei pomeriggi più caldi, prova questo look chic ispirato agli outfit dei bagnini. Un costume intero (o un bikini) rosso accompagnato da un marsupio e un paio di occhiali da sole polarizzati danno vita a un bellissimo look rétro. Il marsupio è un accessorio molto pratico per riporre lo smartphone e le chiavi mentre chiacchieri e socializzi a bordo piscina. Gli occhiali da sole, invece, ti proteggono dal riverbero. Completa l'outfit con un paio di infradito ammortizzate.
3.Bel look di sera, gran festa si spera
Di seguito troverai un outfit irresistibile, adatto alle feste che iniziano dopo il tramonto. Il pezzo forte di questo look è un magnifico costume da bagno intero Nike con aperture asimmetriche sul petto e sulla vita.
Per mostrare i dettagli del costume tra una chiacchiera e l'altra, non indossare nulla sopra: abbinalo solo a un paio di leggeri e pratici pantaloni cargo o di ispirazione workwear. Completa il look con un paio di sneakers lifestyle che non passano inosservate, come le Dunk bicolore o completamente bianche.
Se non prevedi di tuffarti in piscina, illumina il tuo outfit con qualche accessorio. Una collana d'oro, degli orecchini a cerchio o qualche anello voluminoso, per esempio, aggiungono un tocco lussuoso a qualsiasi look.
4.Maggiore copertura per le mattinate più fresche
Se la festa in piscina inizia presto, assicurati che l'outfit ti protegga dalle temperature più basse e ti aiuti a non sentire freddo. Cosa puoi indossare? Un paio di pantaloni tuta in spugna. Dalle versioni a gamba larga ai pantaloni jogger, i modelli in spugna donano un vero look da spiaggia: d'altro canto, la maggior parte dei teli da mare è realizzato proprio in questo materiale.
Completa questo look chic e confortevole con una maglia oversize a manica lunga. Se è previsto un aumento delle temperature durante la giornata, indossa un copricostume con le spalle scoperte o con una scollatura ampia che lascia intravedere il costume da bagno. In alternativa, puoi optare per una maglia a girocollo tie-dye di tendenza.
Infine, se senti freddo ai piedi, aggiungi un paio di calze oppure indossa delle mules facili da infilare e sfilare.
5.Unico protagonista: il costume
Vuoi un'idea tanto semplice quanto efficace per il tuo look da festa in piscina? Punta tutto sul costume.
Con un paio di shorts da mare a blocchi di colore o a fantasia, riceverai tantissimi complimenti. Abbina una t-shirt semplice, che farà risaltare ancora di più il costume. Una maglia Hydroguard in tinta unita bianca, per esempio, ti protegge dal sole e bilancia il look estroso degli shorts. Per i piedi, invece, scegli un paio di infradito, che puoi sfilare in un attimo quando decidi di fare il bagno.
Infine, porta con te una borsa abbastanza capiente per metterci un frisbee con cui giocare in acqua.
6.Per una copertura totale in piscina
Se ti scotti facilmente, vuoi proteggere un tatuaggio o non vuoi (o non puoi) scoprirti troppo, questo look fa al caso tuo.
La tunica e i leggings adatti a nuotare donano un look allo stesso tempo d'impatto e discreto. Oltre a essere super carini (preparati a ricevere tanti complimenti!), questi capi sono realizzati in un materiale resistente al cloro che offre protezione UPF40+ dai raggi del sole. Tocco finale: sandali voluminosi e un paio di occhiali da sole di tendenza.
Testo di Gabrielle Kassel