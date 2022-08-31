Scopri ora i migliori abiti sportivi Nike

Guida all'acquisto

Questi abiti sportivi sono resistenti, ideali per tutti gli sport e comodi da indossare in qualsiasi occasione.

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I migliori abiti sportivi Nike

Gli abiti sportivi stanno tornando alla ribalta, e per ottime ragioni. Oltre a offrire una sensazione di leggerezza e libertà di movimento, molti di questi abiti sono dotati di tasche interne, bra integrati e altre caratteristiche che sostengono le atlete sul campo, in pista o in sala pesi.

Scopri i migliori abiti sportivi Nike per diversi sport e occasioni.

I migliori abiti sportivi Nike

Il miglior abito sportivo Nike per la palestra: abito da training Nike Bliss Luxe – Donna con shorts integrati

Per chi preferisce una maggiore circolazione dell'aria e la libertà di una gonna, ma non vuole rinunciare al sostegno e alla compressione offerti dagli shorts, l'abito da training Nike Bliss Luxe – Donna con shorts integrati è la soluzione ideale.

Caratteristiche principali:

  • Tasche sicure sugli shorts per riporre gli oggetti essenziali
  • Body e bra integrati che offrono una sensazione di sostegno durante salti, squat e affondi
  • Tessuto flessibile e traspirante che mantiene la pelle asciutta e garantisce il comfort

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I migliori abiti sportivi Nike

I migliori abiti sportivi per il tennis

Non plissettato: abito NikeCourt Dri-FIT Slam

Per le giocatrici che preferiscono un abito da tennis avvolgente ma traspirante, l'abito NikeCourt Dri-FIT Slam è la soluzione ideale.

Caratteristiche principali:

  • Tecnologia Nike Dri-FIT che offre traspirabilità
  • Strato esterno in mesh per un look a strati
  • Aperture sulla parte anteriore e posteriore dell'abito per aumentare la circolazione dell'aria

Plissettato: abito da tennis NikeCourt Dri-FIT

Con le sue morbide pieghe e il tessuto elasticizzato e traspirante, l'abito da tennis NikeCourt Dri-FIT è progettato per muoversi comodamente sul campo da tennis.

Caratteristiche principali:

  • Tecnologia Nike Dri-FIT per allontanare il sudore dal corpo e garantire un'asciugatura rapida
  • Morbide pieghe e inserti in mesh per migliorare la circolazione dell'aria e la traspirabilità
  • Slim fit per una vestibilità più su misura

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I migliori abiti sportivi Nike

Il migliore abito sportivo Nike per il golf: abito da golf Nike Dri-FIT Ace

Questo abito ha un fit casual e rilassato ed è traforato per offrire freschezza alle atlete durante tutta la partita sul green.

Caratteristiche principali:

  • Tasche laterali e posteriori rivestite in mesh per riporre gli oggetti importanti
  • Morbide pieghe e tessuto leggero ed elastico per una migliore circolazione dell'aria
  • Tecnologia Nike Dri-FIT per allontanare il sudore dalla pelle e favorirne una rapida evaporazione

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I migliori abiti sportivi Nike

I migliori abiti sportivi da indossare ogni giorno

Anche se non sono specifici per uno sport, questi abiti sportivi sono progettati per offrire comfort e traspirabilità per tutto il giorno.

Abiti Nike Air – Donna

L'abito Nike Air – Donna è un capo comodo, traspirante e versatile che può essere indossato in diversi modi.

Caratteristiche principali:

  • Scollo a U con zip anteriore per uno stile e un fit personalizzabili
  • Può essere indossato così com'è o con sotto una t-shirt aderente
  • Tessuto in jersey morbido ed elastico, che sostiene il corpo

Abito Nike Sportswear Essential

Questo abito è progettato per assomigliare alla tua t-shirt preferita, ma sotto forma di abito.

Caratteristiche principali:

  • Morbido tessuto in jersey, realizzato per garantire il comfort, con almeno il 75% di cotone biologico
  • Spalle scese per un look e un fit casual
  • Lunghezza mini

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Testo di Julia Sullivan

Data di pubblicazione originale: 25 agosto 2022