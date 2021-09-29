Guida agli shorts con compression fit per runner

Guida all'uso degli shorts a compressione per i runner
Guida ai prodotti
Molti runner amano la sensazione di comfort e stabilità offerta dagli shorts a compressione.Quali sono i vantaggi, come funzionano e qual è il modo giusto di indossarli?
Gli shorts a compressione offrono vantaggi esclusivi ai runner.Aggiungendo un paio di questi shorts al tuo completo da running, puoi migliorare il comfort e ridurre le irritazioni, contribuendo a migliorare le prestazioni.Alcuni atleti ritengono che gli shorts a compressione aiutano a ridurre il rischio di lesioni, a stabilizzare le articolazioni e ad aumentare il recupero post-allenamento.
Ma ci sono varie domande a cui i runner cercano risposta: come funzionano gli shorts a compressione?Come si indossano?C'è un modo giusto e sbagliato di correre?Cosa sono esattamente gli shorts a compressione?Ora entreremo nel vivo dell’argomento.
Cosa sono gli shorts a compressione?
Gli shorts a compressione sono shorts elasticizzati che contengono un gradiente di compressione che si adatta alla forma del corpo ed esercita pressione su glutei, quadricipiti e muscoli del polpaccio.Nonostante sembrino normali shorts sportivi, gli shorts a compressione sono stati progettati per esercitare una pressione meccanica sul corpo al fine di stabilizzarlo, sostenerlo e comprimerlo.Per questo motivo sono molto diffusi tra i runner.
I migliori shorts a compressione sono realizzati in una combinazione di poliestere ed elastan,materiali resistenti, leggeri e traspiranti che sostengono il corpo.La prima volta che indossi gli shorts a compressione dovresti sentirli aderenti.Questo è importante.Gli shorts con vestibilità larga non applicano una compressione sufficiente né offrono i vantaggi previsti.
Quali sono i vantaggi della compressione per i runner?
Esercitando pressione sui muscoli, la compressione aumenta il flusso sanguigno e invia più sostanze nutritive ai muscoli, che possono quindi utilizzarle per le attività più intense.Ma la compressione può offrire ulteriori vantaggi per la corsa.
Gli shorts a compressione rendono la corsa più aerodinamica.La silhouette essenziale creata dagli shorts aderenti e lisci riduce gli attriti.Secondo uno studio di riferimento pubblicato sulla rivista Medicine & Science in Sports and Exercise , "una piccola riduzione aerodinamica degli attriti" può determinare un aumento delle prestazioni.Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa negli sport ad alta velocità, come la corsa.
Anche l'elasticità degli shorts a compressione può fornire supporto ai movimenti delle articolazioni.Uno studio clinico pubblicato nel Journal of Sports Science ha concluso che l'elasticità dell'abbigliamento a compressione potrebbe aumentare la torsione durante la flessione e l’estensione e "aiutare i muscoli dei polpacci ad avere il controllo sulle gambe alla fine della fase di sospensione (swing) durante lo sprint".I ricercatori hanno anche scoperto che gli shorts a compressione riducono la forza di impatto.
Questo studio evidenzia i potenziali vantaggi offerti dagli shorts a compressione.Sostengono le articolazioni in tutti i movimenti per offrire prestazioni migliori, mentre la forza di impatto è ridotta per limitare il rischio di lesioni.
Infine, gli shorts a compressione aiutano a regolare la temperatura corporea.Per esempio, la tecnologia Nike Dri-FIT trasferisce l'umidità e il sudore dalla pelle verso l’indumento, da dove evapora.Una migliore termoregolazione può incrementare le prestazioni sportive.Quando la temperatura aumenta, il corpo deve lavorare di più per il defaticamento, richiedendo energia che sarebbe utilizzata meglio nello sport.
Come funzionano gli shorts a compressione?
Gli shorts a compressione esercitano una leggera pressione sui tessuti sottostanti.Questa pressione accelera il flusso sanguigno venoso, ossia distribuisce di nuovo al cuore il sangue deossigenato.Il sangue che va dal cuore ai muscoli è ossigenato e ricco di sostanze nutritive, e così fornisce esattamente ciò di cui i muscoli hanno bisogno durante l'attività fisica.Migliorando la circolazione e il flusso sanguigno, questi shorts possono determinare una migliore resistenza, una maggiore forza e un recupero più rapido.
Ma quali sono i principali meccanismi che azionano questi vantaggi?Indossare shorts a compressione può aiutare a:
- smaltire l'acido lattico accumulato nei muscoli
- aumentare la produzione di adenosina trifosfato (ATP), l'energia utilizzata dai muscoli per il movimento
- aumentare il flusso linfatico per rimuovere i prodotti di scarto e ridurre il gonfiore
- ridurre al minimo l'oscillazione muscolare, ovvero le vibrazioni che si propagano su tutto il corpo in caso di impatto e che causano danni muscolari e microtraumi
- donare comfort, alleviando i sintomi associati all’indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata (DOMS).
Correre indossando gli shorts a compressione è la scelta giusta per te?
Decidere se indossare shorts a compressione durante la corsa dipende dalle preferenze personali.Ma è difficile non tenere conto dei potenziali vantaggi.
Pro
- Migliore circolazione e gonfiore ridotto
- Aerodinamica potenziata
- Sostegno per le articolazioni e impatto ridotto
- Maggiore termoregolazione
Molti atleti ritengono che indossare shorts a compressione dopo una corsa aiuta a ridurre l'infiammazione e il gonfiore, aumentando il flusso linfatico.Il gonfiore è normale dopo una corsa e rallenta il recupero.
Se sei un runner che vuole ridurre il suo tempo di frazioni di secondo, qualsiasi vantaggio che puoi ottenere fa al caso tuo.Avere maggiore aerodinamica e ridurre la resistenza degli indumenti può aumentare la velocità, anche se di poco.
La corsa è uno sport ad alto impatto.I piedi toccano il terreno a ogni passo, creando una grande tensione su muscoli e articolazioni.Questa forza ha un effetto oscillatorio, che provoca vibrazioni nei tessuti molli, danni e affaticamento muscolare.L'oscillazione muscolare può provocare lesioni.Gli shorts a compressione possono ridurre l'oscillazione muscolare e offrire maggiore sostegno alle articolazioni.
Contro
- Fastidio dovuto alla vestibilità aderente
- I vantaggi sulle prestazioni sono marginali
- Non tutti gli shorts a compressione sono uguali
D'altro canto, non tutti sono fautori degli shorts a compressione nella corsa.Mentre la maggior parte degli atleti può adattarsi alla vestibilità aderente nel tempo, alcuni runner semplicemente non si sentono al meglio quando l'abbigliamento è troppo attillato.Se fai parte di una di queste categorie, potresti sentirti più a tuo agio indossando degli shorts con una vestibilità più ampia.
Sebbene i vantaggi sopra elencati siano interessanti, l'uso di shorts a compressione probabilmente non determinerà la vittoria o la sconfitta in una gara.
Infine, la qualità degli shorts è importante.Assicurati di trovarne un paio che ti offra il comfort e il sostegno di cui hai bisogno, oltre a essere traspirante.
Come indossare gli shorts a compressione
Per via della loro composizione, molti acquirenti si chiedono come indossare gli shorts a compressione.Ecco alcune indicazioni per indossarli comodamente e in sicurezza.
1. Trova la misura giusta
Gli shorts a compressione ampi non esercitano pressione sui tessuti.Di conseguenza, non otterrai i vantaggi associati all’abbigliamento a compressione.Detto questo, gli shorts più aderenti non sempre sono la soluzione migliore.Gli shorts a compressione troppo piccoli possono risultare rigidi e dolorosi.
Scegli la tua misura normale e aspettati di sentirli attillati quando li indossi per la prima volta.Questa sensazione iniziale si attenuerà man mano che gli shorts si adattano alla forma del corpo. Gli shorts Nike Pro Compression sono progettati per sembrare una "seconda pelle".La combinazione di poliestere ed elastan offre una compressione delicata mantenendo una sensazione flessibile e traspirante.Ciò ti consente di muoverti in modo naturale mentre il corpo riceve un comodo sostegno.
2. Non indossare biancheria intima
Gli indumenti a compressione devono essere a diretto contatto con la pelle.Ciò significa "non avere nulla sotto" e non indossare biancheria intima.In questo modo la pressione viene applicata direttamente sulla pelle sottostante e non viene alterata da altri materiali.Inoltre, gli shorts Nike Dri-FIT Compression sono realizzati con tecnologia Dri-FIT, che assorbe l'umidità dalla pelle e la lascia evaporare.Ciò favorisce una migliore termoregolazione e mantiene la pelle asciutta.
Se gli shorts vestono correttamente, dovresti sentirli ben saldi e fissati senza indossare biancheria intima.Se preferisci avere una maggiore copertura, sopra gli shorts a compressione indossa shorts o pantaloni Nike con una vestibilità più ampia.Questa opzione è molto apprezzata da chi vive in luoghi più freddi e vuole indossare uno strato in più per restare al caldo durante tutto l'allenamento.
3. Spiana gli shorts
Se infili gli shorts a compressione troppo rapidamente, possono verificarsi arricciamenti.Per prima cosa assicurati di spianarli e indossarli lentamente per evitare la formazione di pieghe.Quando sono arricciati, possono causare una compressione eccessiva sui muscoli e limitare la circolazione sanguigna.Ciò è particolarmente importante se hai intenzione di aggiungere degli strati, poiché non riuscirai a vedere gli shorts sottostanti.
Cosa indossare insieme agli shorts a compressione
Puoi scegliere di indossare gli shorts a compressione da soli o di indossare sopra uno strato di indumenti più ampi.Indossare gli shorts a compressione durante e dopo l'allenamento è un piccolo accorgimento che porta a vantaggi significativi.Cogli l'attimo.Se cerchi altri capi di abbigliamento a compressione, Nike ne ha diversi.
I tights Nike Pro Compression sono disponibili in una varietà di lunghezze e colori.Proprio come per gli shorts Nike Pro Compression, i tights offrono uno strato base traspirante e un sostegno ideale per una sensazione di sicurezza e freschezza quando l'azione entra nel vivo.Il materiale leggero e traspirante li rende comodi per le sessioni di allenamento o per un look a strati.
Per un sostegno maggiore, prova gli scaldamuscoli Nike Compression.Questi scaldamuscoli contengono la stessa tecnologia elasticizzata che comprime i muscoli.Le maniche sono appositamente realizzate per le articolazioni, tra cui ginocchio, gomito, caviglia e arti superiori e inferiori.
Fonti
- Effects of lower body compression garment in muscle oscillation and tissular injury during intense exercise