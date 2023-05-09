Greater Goods: la collezione Nike Re-Creation. Nike GB

Re-Creation a Londra con Greater Goods
Nike Re-Creation
Re-Creation a Londra con Greater Goods
Nike Re-Creation arriva a Londra con una collezione limitata di articoli riciclati in modo creativo da Greater Goods. Unisciti a noi per scoprire di più sulla collezione direttamente dalla fonte: Jaimus, suo designer principale.
Ti presentiamo il designer principale
Nato e cresciuto a Londra, Jaimus è sempre stato curioso dei modi in cui funzionano le cose ed entusiasta di farle funzionare. La sua laurea in Graphic Design e Media ha solo migliorato la sua ingegnosità. Anche il suo percorso nell'upcycling è nato in modo naturale: mentre imparava a cucire da autodidatta, Jaimus ha iniziato a riutilizzare i tessuti di prodotti già esistenti. È stata la scintilla che ha innescato il suo amore per l'upcycling e ispirato il suo primo prodotto: una giacca che ha trasformato in borsa. Ora, dopo anni, è il fondatore di Greater Goods, un progetto di design con sede a Londra, dedicato alla creazione di prodotti consapevoli. Invece di gettare via gli indumenti danneggiati, l'approccio adottato consiste nel recuperare parti del materiale ancora utilizzabili per creare un pezzo unico.
Reinventare prodotti del passato
"Il nostro processo creativo è piuttosto ampio, ma prendiamo ogni indumento come viene", dice Jaimus, mentre ci sediamo per parlare dell'ultima collezione Nike Re-Creation di Greater Goods, ispirata alla sua città nativa. "La collezione che stiamo realizzando nello studio sarà composta da più di 20 "pezzi unici", ma abbiamo anche una collezione realizzata in fabbrica che abbiamo prima disegnato e poi mandato in produzione". Comprende due parti ed è un mix di articoli lifestyle e sportivi. E, sebbene la collezione lifestyle venga personalmente riciclata in modo creativo da Jaimus e dal suo team, i tessuti più complessi della collezione sportiva portano anche a una collaborazione più stretta con Nike. "Creare su una scala più larga è un processo nuovissimo per noi, quindi abbiamo dovuto progettare in un modo totalmente diverso. Tuttavia, grazie al supporto di Nike, è filato tutto liscio", aggiunge.
La città di Londra gioca anche un ruolo estremamente importante in fatto di ispirazione. "Direi che lo stile londinese è molto vario: va bene tutto", afferma, "qualunque cosa ti piaccia, Londra la accoglie". Questo è evidente anche nella collezione Re-Creation, che comprende pezzi unici creati pensando a stili diversi. In effetti, alcune delle più grandi ispirazioni di Jaimus provengono dalla comunità creativa locale. "È sempre in evoluzione, sempre al lavoro su nuove cose. Il solo fatto di essere coinvolto in quello spazio, di prendere ispirazione da colleghi e persone che conosco è stato un vantaggio".
Scopri le novità
Nike Re-Creation è un altro passo nel nostro percorso Move to Zero verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se ti incuriosisce scoprire l'ultima collezione Re-Creation di Jaimus e Greater Goods, puoi trovarla in esclusiva a NikeTown London. Trova le indicazioni per lo store qui sotto e visita nike.com/sustainability per conoscere meglio le nostre ultime innovazioni.
Nike Re-Creation
Re-Creation a Londra con Greater Goods
Nike Re-Creation arriva a Londra con una collezione limitata di articoli riciclati in modo creativo da Greater Goods. Unisciti a noi per scoprire di più sulla collezione direttamente dalla fonte: Jaimus, suo designer principale.
Ti presentiamo il designer principale
Nato e cresciuto a Londra, Jaimus è sempre stato curioso dei modi in cui funzionano le cose ed entusiasta di farle funzionare. La sua laurea in Graphic Design e Media ha solo migliorato la sua ingegnosità. Anche il suo percorso nell'upcycling è nato in modo naturale: mentre imparava a cucire da autodidatta, Jaimus ha iniziato a riutilizzare i tessuti di prodotti già esistenti. È stata la scintilla che ha innescato il suo amore per l'upcycling e ispirato il suo primo prodotto: una giacca che ha trasformato in borsa. Ora, dopo anni, è il fondatore di Greater Goods, un progetto di design con sede a Londra, dedicato alla creazione di prodotti consapevoli. Invece di gettare via gli indumenti danneggiati, l'approccio adottato consiste nel recuperare parti del materiale ancora utilizzabili per creare un pezzo unico.
Reinventare prodotti del passato
"Il nostro processo creativo è piuttosto ampio, ma prendiamo ogni indumento come viene", dice Jaimus, mentre ci sediamo per parlare dell'ultima collezione Nike Re-Creation di Greater Goods, ispirata alla sua città nativa. "La collezione che stiamo realizzando nello studio sarà composta da più di 20 "pezzi unici", ma abbiamo anche una collezione realizzata in fabbrica che abbiamo prima disegnato e poi mandato in produzione". Comprende due parti ed è un mix di articoli lifestyle e sportivi. E, sebbene la collezione lifestyle venga personalmente riciclata in modo creativo da Jaimus e dal suo team, i tessuti più complessi della collezione sportiva portano anche a una collaborazione più stretta con Nike. "Creare su una scala più larga è un processo nuovissimo per noi, quindi abbiamo dovuto progettare in un modo totalmente diverso. Tuttavia, grazie al supporto di Nike, è filato tutto liscio", aggiunge.
La città di Londra gioca anche un ruolo estremamente importante in fatto di ispirazione. "Direi che lo stile londinese è molto vario: va bene tutto", afferma, "qualunque cosa ti piaccia, Londra la accoglie". Questo è evidente anche nella collezione Re-Creation, che comprende pezzi unici creati pensando a stili diversi. In effetti, alcune delle più grandi ispirazioni di Jaimus provengono dalla comunità creativa locale. "È sempre in evoluzione, sempre al lavoro su nuove cose. Il solo fatto di essere coinvolto in quello spazio, di prendere ispirazione da colleghi e persone che conosco è stato un vantaggio".
Scopri le novità
Nike Re-Creation è un altro passo nel nostro percorso Move to Zero verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se ti incuriosisce scoprire l'ultima collezione Re-Creation di Jaimus e Greater Goods, puoi trovarla in esclusiva a NikeTown London. Trova le indicazioni per lo store qui sotto e visita nike.com/sustainability per conoscere meglio le nostre ultime innovazioni.