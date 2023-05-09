Greater Goods: la collezione Nike Re-Creation. Nike GB

"Il nostro processo creativo è piuttosto ampio, ma prendiamo ogni indumento come viene", dice Jaimus, mentre ci sediamo per parlare dell'ultima collezione Nike Re-Creation di Greater Goods, ispirata alla sua città nativa. "La collezione che stiamo realizzando nello studio sarà composta da più di 20 "pezzi unici", ma abbiamo anche una collezione realizzata in fabbrica che abbiamo prima disegnato e poi mandato in produzione". Comprende due parti ed è un mix di articoli lifestyle e sportivi. E, sebbene la collezione lifestyle venga personalmente riciclata in modo creativo da Jaimus e dal suo team, i tessuti più complessi della collezione sportiva portano anche a una collaborazione più stretta con Nike. "Creare su una scala più larga è un processo nuovissimo per noi, quindi abbiamo dovuto progettare in un modo totalmente diverso. Tuttavia, grazie al supporto di Nike, è filato tutto liscio", aggiunge.



La città di Londra gioca anche un ruolo estremamente importante in fatto di ispirazione. "Direi che lo stile londinese è molto vario: va bene tutto", afferma, "qualunque cosa ti piaccia, Londra la accoglie". Questo è evidente anche nella collezione Re-Creation, che comprende pezzi unici creati pensando a stili diversi. In effetti, alcune delle più grandi ispirazioni di Jaimus provengono dalla comunità creativa locale. "È sempre in evoluzione, sempre al lavoro su nuove cose. Il solo fatto di essere coinvolto in quello spazio, di prendere ispirazione da colleghi e persone che conosco è stato un vantaggio".