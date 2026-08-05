Gli indispensabili per l'università: la guida Nike

La scelta del miglior zaino per l'università dipende da quanto peso deve portare. Se stai cercando esclusivamente uno zaino standard per portare con te il laptop, qualche libro di testo e qualche oggetto personale, lo zaino Nike Heritage 2.0 è un'ottima scelta. Se hai bisogno di qualcosa di più grande, lo zaino Nike Commute è un'ottima scelta. Tuttavia, se hai intenzione di rimanere nel campus solo per poche ore, potresti prendere in considerazione la borsa tote Nike Heritage, più piccola.