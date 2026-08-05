Gli indispensabili per l'università: la guida Nike
Guida agli acquisti
Dal giorno del trasloco alla settimana degli esami finali, ecco gli articoli Nike che vale la pena mettere in valigia: capi di abbigliamento, scarpe e una borsa pensata per affrontare tutte le sfide del college.
Andare all'università è un traguardo importante, ma riuscire a far stare tutta la tua vita in poche valigie (e in un armadio del dormitorio davvero piccolo) può sembrare una vera e propria impresa.
Il segreto è portare con sé capi che possano accompagnarti senza problemi da una lezione delle 8 del mattino a una sessione di studio a tarda notte, passando per gli allenamenti in palestra e i pranzi con gli amici.
Questa guida ti svela gli articoli indispensabili Nike per il dormitorio che vale la pena portare con te, come abiti e scarpe alla moda e uno zaino in grado di contenere tutto il necessario per la giornata.
Punti chiave
- Capi di abbigliamento imperdibili: smanicato da golf con scollo a V Nike, shorts a vita media in maglia Nike Sportswear Chill da donna, Nike Astrograbber, felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club da uomo, pantaloni sneaker Nike Sportswear Club da uomo, camicia Oxford a manica corta Nike Club da uomo e t-shirt Nike Sportswear Premium Essentials da uomo
- Scarpe principali: Air Max 90, Tennis Classic CS e Air Zoom Pegasus
- Le migliori borse per l'università: zaino Heritage 2.0, zaino Commute, borsa tote Heritage e borsone Brasilia
- I tessuti performance sono presenti in diversi articoli, adatti per le giornate attive all'università.
- Tutti i modelli sono disponibili in fit da uomo e da donna.
Quali capi portare all'università
Quando si tratta dei migliori capi di abbigliamento da mettere in valigia per l'università, è importante considerare quattro categorie principali: outerwear, maglie, pantaloni e abbigliamento sportivo. Di seguito, analizziamo i seguenti capi indispensabili da uomo e da donna.
Da donna:
- Smanicato da golf con scollo a V Nike – Donna
Gli smanicati sono un ottimo capo per qualsiasi guardaroba, in quanto sono un capo fantastico per creare look a strati. Quando vai di fretta per una lezione al mattino presto, indossare questo smanicato sopra una semplice t-shirt bianca trasforma il tuo look da "appena scesa dal letto" in un'estetica più curata.
Per non parlare del fatto che le aule e i dormitori sono notoriamente pieni di spifferi. Indossare una felpa pesante con cappuccio, però, può farti sentire troppo caldo non appena esci. Questo smanicato ti offrirà il massimo comfort a qualsiasi temperatura, all'interno o all'esterno.
- Shorts a vita media Nike Sportswear Chill Knit – Donna
Questi shorts in maglia ispirati al basket creano l'outfit perfetto se abbinati allo smanicato in maglia appena visto. Comfort ed eleganza? Cosa chiedere di più? Caratterizzati da un design in mesh a trama aperta e da una confortevole fascia in vita a coste, sono i tuoi shorts sportivi preferiti per la palestra e per le passeggiate tra una lezione e l'altra.
- Nike Astrograbber – Donna
È una scarpa elegante e a basso profilo che colma il divario tra l'atletica vintage e lo stile streetwear moderno. È disponibile in diverse colorway, come nero, verde, blu, rosso e rosa, per soddisfare tutti i gusti.
Abbinale a pantaloni baggy in denim o a capi athleisure per le lezioni, le sessioni di studio, gli allenamenti di cross training, le uscite serali e molto altro ancora. La scarpa è disponibile in tre opzioni di tessuto ugualmente eleganti: tessuto, pelle e pelle scamosciata.
Da uomo:
- Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club – Uomo
Strato indispensabile per le aule fredde e le sessioni di studio fino a tardi, questa felpa in fleece con cappuccio è il mix perfetto di comfort e stile che ti accompagnerà per anni. In effetti, le felpe con cappuccio economiche spesso sembrano usurate e si allargano già dopo alcuni lavaggi e utilizzi. Il tessuto di questa felpa con cappuccio, al contrario, mantiene la forma, offrendoti la possibilità di avere un look curato per le lezioni, anche quando hai appena passato la notte in bianco.
- Pantaloni sneaker Nike Sportswear Club - Uomo
Questi pantaloni offrono un'alternativa elegante ai tuoi soliti pantaloni tuta, sostituendo il pesante fleece con una resistente tela di cotone esclusiva di peso medio. Presentano un fit baggy e a lunghezza ridotta che si abbina perfettamente a qualsiasi capo del tuo guardaroba. La fascia in vita elasticizzata contribuisce al comfort.
- Camicia a bottoni Oxford a manica corta Nike Club – Uomo
Questa camicia è il capo definitivo per dare un tocco di eleganza al tuo guardaroba. Ti consente di sostituire le tue t-shirt casual per sfoggiare un look elegante e professionale senza sacrificare il comfort e il tocco sportivo che ami. Indossala quando devi fare una buona impressione o lasciare il segno, ad esempio per una presentazione in classe o a una fiera del lavoro. È anche un'ottima opzione per uscire con gli amici.
- T-shirt Nike Sportswear Premium Essentials – Uomo
Questa t-shirt è il capo base definitivo per il tuo guardaroba. Non è la solita maglietta intima leggera. È realizzata in cotone pesante, strutturato ma morbido, perfetta da indossare da sola con jeans, pantaloni cargo o pantaloni tuta o sotto overshirt o giacche.
E il bello è che questa maglia è realizzata in fibre di cotone biologico per circa il 75%.
Quali scarpe mettere in valigia per l'università
Ecco una panoramica delle migliori scarpe per studenti universitari, adatte a ogni occasione: per andare a lezione, per la palestra, per passeggiare nel campus e per uscire con gli amici.
- Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 è una scarpa affidabile per tutti i giorni, classica ma abbastanza versatile da abbinarsi a qualsiasi outfit, dalle felpe a un look più curato. A differenza delle sneakers basse in tela, che possono dare una sensazione di mancanza di supporto, Air Max 90 offre più struttura e ammortizzazione. Puoi acquistarla nei modelli da uomo e da donna e in varie colorway, tra cui grigio, nero, bianco e rosa.
- Nike Tennis Classic
Queste sneakers a taglio basso, con la loro estetica essenziale e disinvolta, sono la scelta minimalista per eccellenza per la vita al campus e per le serate smart-casual. Gli spostamenti all'interno del campus richiedono una scarpa comoda ma di tendenza: il modello Tennis Classic offre la massima agilità tra una lezione e l'altra o per un'uscita in città, valorizzando anche l'abbinamento più semplice di t-shirt e jeans. Puoi acquistarla nei modelli da uomo e da donna e in varie colorway, tra cui bianco, rosa e verde.
- Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 è una scarpa da running performante e affidabile, perfetta per i ritmi intensi della vita studentesca. La vita universitaria richiede versatilità e Pegasus 42 può essere indossata in ogni occasione: per un allenamento di forza in palestra, per una corsetta o per andare a lezione dall'altra parte del campus. Puoi acquistarla nei modelli da uomo e da donna e in varie colorway, tra cui rosa, verde, bianco, blu e nero.
Quale borsa o zaino portare all'università
La scelta del migliore zaino per l'università dipende da cosa deve portare. Rimane nel campus tutto il giorno e deve portare con sé il laptop, diversi libri di testo, snack e un cambio di vestiti per la palestra? Oppure ha bisogno di spazio solo per il laptop e qualche oggetto personale? Ecco di cosa bisogna tenere conto quando si sceglie una borsa o uno zaino.
- Zaino Nike Heritage 2.0
Questo zaino da 23 litri è il modello universitario per eccellenza, versatile e pensato per proteggere i tuoi oggetti indispensabili dalla prima lezione del mattino fino ai gruppi di studio a tarda notte. È uno dei migliori zaini per laptop per l'università, dotato di un'apposita tasca che può contenere un laptop fino a 15" e lo tiene separato dal resto degli oggetti, proteggendolo da urti e graffi.
Oltre alla tasca per il laptop, questo zaino è dotato di un ampio scomparto principale, due tasche con zip per gli accessori, una tasca laterale e una tasca in mesh elastico per la borraccia. Infine, lo zaino è dotato di spallacci imbottiti e regolabili che distribuiscono uniformemente il peso dei libri di testo più pesanti, per spostarsi senza fatica tra una lezione e l'altra.
- Zaino Nike Commute
Questo zaino da 25 litri è la scelta ideale per chi affronta lunghi spostamenti quotidiani o deve trasportare oggetti pesanti per tutto il giorno. Questo modello dispone anche di una tasca separata che può contenere un laptop fino a 15". Altri scomparti includono:
- Una tasca con zip nella parte superiore per riporre separatamente oggetti come lo smartphone, gli occhiali da sole o gli auricolari - Una tasca con zip sul davanti per caricabatterie, calcolatrici e penne
- Una tasca laterale espandibile con zip: si apre per contenere la borraccia e si richiude completamente una volta tolta, così da mantenere la linea pulita dello zaino
Il dettaglio più esclusivo di questo zaino è probabilmente il piccolo astuccio staccabile: perfetto per tenere a portata di mano abbonamenti dei mezzi, chiavi o carte di credito, senza il bisogno di cercare all'interno dello scomparto principale.
- Borsa Tote Nike Heritage
Con il suo coloratissimo artwork, questa borsa tote colma il divario tra una borsa per la vita quotidiana al campus e un accessorio streetwear per il weekend. Lo scomparto principale da 22 litri può contenere tutti i tuoi oggetti indispensabili ed è dotato di una tasca per tenere in ordine i dispositivi tecnologici più piccoli. Inoltre, grazie al pratico anello, le chiavi saranno sempre al sicuro. Infine, questa borsa tote è realizzata in poliestere riciclato, così puoi portarla in giro per il campus con la tranquillità di fare una scelta sostenibile.
- Borsone Nike Brasilia
Anche se questo borsone da 40 litri non è uno zaino per tutti i giorni, è perfetto per la tua attrezzatura da allenamento pesante, per le fughe del fine settimana e per i viaggi on the road improvvisati.
Se lo usi per l'allenamento, lo scomparto laterale traspirante è utile per tenere le scarpe o gli accessori umidi e sudati lontani dai vestiti puliti. Trascorrerai il weekend fuori? Puoi portare diversi maglioni voluminosi, un kit da bagno e un paio di scarpe in più. In ogni caso, la tasca laterale in mesh è utile per riporre la borraccia.
Grazie al materiale resistente, puoi metterlo nell'armadietto in palestra o appoggiarlo a terra senza preoccuparti di danneggiare il borsone e gli oggetti al suo interno.
La checklist completa di Nike per l'università
- Capi di abbigliamento: smanicato da golf con scollo a V Nike, shorts a vita media in maglia Nike Sportswear Chill da donna, Nike Astrograbber, felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club da uomo, pantaloni sneaker Nike Sportswear Club da uomo, camicia Oxford a manica corta Nike Club da uomo, t-shirt Nike Sportswear Premium Essentials da uomo
- Scarpe: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- Borse e zaini: zaino Heritage 2.0, zaino Commute, borsa tote Heritage, borsone Brasilia
Domande frequenti
Che cosa devo mettere in valigia per il college?
Cosa mettere in valigia per l'università dipende da fattori come la distanza da casa, le caratteristiche della tua stanza nel dormitorio e i corsi che frequenterai. Ma ti serviranno articoli essenziali come abbigliamento, scarpe e borse per la vita quotidiana dentro e fuori dal campus.
Quali capi di abbigliamento Nike vale la pena portare all'università?
Nel guardaroba universitario non possono mancare capi di abbigliamento (come outerwear, maglie, pantaloni, shorts e activewear) e scarpe (per la palestra e per un look casual). Ti consigliamo di portare strati base, come le t-shirt, che puoi indossare con qualsiasi outfit, pantaloni comodi ma eleganti e strati esterni, come smanicati e felpe, per tenerti al caldo.
Qual è il miglior zaino Nike per l'università?
La scelta del miglior zaino per l'università dipende da quanto peso deve portare. Se stai cercando esclusivamente uno zaino standard per portare con te il laptop, qualche libro di testo e qualche oggetto personale, lo zaino Nike Heritage 2.0 è un'ottima scelta. Se hai bisogno di qualcosa di più grande, lo zaino Nike Commute è un'ottima scelta. Tuttavia, se hai intenzione di rimanere nel campus solo per poche ore, potresti prendere in considerazione la borsa tote Nike Heritage, più piccola.
Quali sono le migliori sneakers Nike per l'università?
Le migliori sneakers per l'università includono Air Max 90, Tennis Classic e Air Zoom Pegasus. Le prime due opzioni sono scarpe comode e alla moda, che puoi abbinare a qualsiasi outfit. L'ultima è la scarpa da palestra perfetta per il running, il sollevamento pesi e altro ancora.
Qual è la migliore borsa Nike per la palestra all'università?
Il borsone Brasilia è un'ottima opzione per la palestra. In questa borsa da 40 litri puoi portare tutto l'occorrente per l'allenamento, oltre a un cambio di vestiti. Inoltre, dispone di uno scomparto laterale traspirante per tenere separati gli shorts e le t-shirt sudati usati per l'allenamento da tutto il resto. C'è una tasca laterale in mesh per riporre la borraccia.
Quali capi di abbigliamento Nike sono adatti sia per le lezioni che per la palestra?
Le seguenti opzioni vanno bene sia per le lezioni che per la palestra. Scopri di più qui sopra!
- Shorts a vita media Nike Sportswear Chill Knit – Donna
- Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club – Uomo
- Pantaloni sneaker Nike Sportswear Club - Uomo
- T-shirt Nike Sportswear Premium Essentials – Uomo
- Nike Pegasus 42