La AntetokounBros Academy in azione

Ogni anno, l'accademia accoglie 100 bambini (e 12 Coach) provenienti da gruppi sociali vulnerabili e da vari quartieri, paesi e contesti sociali, dando loro la possibilità di liberare e sviluppare il proprio potenziale attraverso lo sport.



Insieme ai suoi fratelli, con l'aiuto della Onassis Foundation e dell'organizzazione Eurohoops, Giannis ha creato una cosa che a lui è mancata quando era piccolo. Una cosa in grado di ispirare. Ecco perché significa così tanto per lui.