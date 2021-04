I gemelli indigeni ClearBear e Haatepah parlano del loro rapporto con la natura

Moltissime persone stanno approfittando di questo momento per stare all'aria aperta e apprezzare di più la natura, un aspetto intrinseco della vostra cultura indigena. Potete parlarci un po' di più di come vedete le persone connesse in questo modo?



ClearBear: Molti di noi stanno impazzendo stando al chiuso tutto il tempo e quindi cerchiamo una sorta di via di fuga. Stiamo rallentando. Fuori, puoi connetterti di più con la natura, la Terra, i tuoi antenati, riflettendo su cose come: Chi c'era qui prima? o Wow, è così bello. Non posso credere di non essermi mai preso il tempo per ammirare questo spettacolo prima.



Lavorare in questo settore, l'attivismo, può creare molta ansia ed essere molto stressante. Il modo migliore per alleviare lo stress, almeno per me, è la natura, senza dubbio. Potrà sembrare un cliché, ma è davvero così. Esci in mezzo alla natura, fai una passeggiata e ti senti meglio.



In questo momento vi sembra di essere ancora più legati tra voi e con la terra?



ClearBear: Ho appena comprato un camper, quindi è una cosa che sto esplorando, ovviamente mantenendo le distanze dagli altri e seguendo le norme di sicurezza. Mi sposto da un luogo all'altro e apprezzo la natura. Questa società va alla velocità della luce. Secondo me, almeno uno dei vantaggi di questa quarantena è stato avere quel tempo, avere un secondo per respirare, perché non sempre abbiamo la possibilità di respirare e goderci appieno il momento.



Fate anche musica insieme. Com'è condividere anche questa passione e partnership da fratelli?



Haatepah: Quando non sei con qualcuno di davvero stretto o con cui non hai un legame profondo, hai sempre un po' paura di renderti ridicolo. Quando sei con tuo fratello, l'hai visto combinare casini e fare lo stupido un sacco di volte e lui ha visto te fare lo stesso, quindi…



ClearBear: …non c'è quella pressione.



Haatepah: Esatto. E penso che molti creativi come noi lavorano al meglio quando non sono sotto stress.



ClearBear: Quando scriviamo una canzone e creiamo quell'atmosfera o quella emozione, lui sa esattamente cosa sto cercando di trasmettere mentre canto. O quando canta lui, so cosa fare. So cosa sta pensando. So cosa sta provando.



Haatepah: Sì, ci compensiamo molto bene, meglio della maggior parte delle persone.