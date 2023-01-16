Nike FC

Mentre è in corso una grande competizione di calcio, FM Broadcast e Nike FC ospitano il britannico Mayowa Quadri, autore di Versus, il tedesco John Adekunle, ex studente del Darwin FC, la francese Founé Diawara, co-fondatrice di Les Hijabeuses e la nigeriana Taiwo Awoniyi, attaccante della Premier League, per parlare delle loro esperienze sportive e di vita. L'obiettivo? Introdurre punti di vista diversi nel dibattito sul calcio e creare un futuro migliore, inclusivo per tutti.