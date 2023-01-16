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Nike FC

FM Broadcast: come il calcio connette la diaspora nera

Mentre è in corso una grande competizione di calcio, FM Broadcast e Nike FC ospitano il britannico Mayowa Quadri, autore di Versus, il tedesco John Adekunle, ex studente del Darwin FC, la francese Founé Diawara, co-fondatrice di Les Hijabeuses e la nigeriana Taiwo Awoniyi, attaccante della Premier League, per parlare delle loro esperienze sportive e di vita. L'obiettivo? Introdurre punti di vista diversi nel dibattito sul calcio e creare un futuro migliore, inclusivo per tutti.

Il futuro dello sport e della cultura inclusivi

FM Broadcast è una serie di conversazioni in cui atlete e atleti, personalità creative e icone attiviste ci ispirano a creare un futuro migliore.

Episodi precedenti

  • FM Broadcast presenta: Il futuro del calcio, slide 1 of 6

    Season 2 Episode 1

    Marathon of Mental Health
  • FM Broadcast presenta: Il futuro del calcio, slide 2 of 6

    Season 2 Episode 2

    The Future of Belonging
  • FM Broadcast presenta: Il futuro del calcio, slide 3 of 6

    FM Broadcast Presents

    How Black Athletes Shape the Future

Data di pubblicazione originale: 16 gennaio 2023