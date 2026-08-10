Fitzroy Lions SC

Abdulmalik Abdurahman, fondatore del club, afferma: "Il Fitzroy Lions Soccer Club è una squadra di calcio unica in Australia. Vorrei che la gente ricordasse il mio club per questo: perché è una squadra di calcio unica".



Anche Abdul stesso dovrebbe essere ricordato per lo stesso motivo. Nato in Etiopia, Abdul è emigrato da bambino a Melbourne, in Australia. Il calcio, ricorda, gli ha permesso di non perdere il contatto con la sua cultura e di trovare dei punti in comune con la sua nuova patria. Ma qualche anno dopo, quando la quota d'iscrizione è diventata insostenibile, è stato costretto ad abbandonare il calcio.



Abdul ricorda: "Non potevo permettermi di pagare la quota, e allora mi sono detto che dovevo fare qualcosa".



E così è stato. Nel 2013, Abdul ha fondato i Fitzroy Lions.



"Credo che il calcio debba essere gratuito e grazie ai Fitzroy Lions", afferma Abdul, "assicuriamo ai bambini della comunità l'opportunità di fare sport e di giocare. Non c'è nessuna iscrizione. Non si paga per giocare".



Sette anni dopo, il club non offre solamente ai bambini l'opportunità di giocare a calcio, ma è anche un luogo di aggregazione.



Abdul commenta: "Il club è l'ambiente ideale perché le persone possano stare insieme e imparare le une dalle altre giocando a calcio. Non si limitano a giocare in compagnia. Lavorano per creare un terreno comune d'incontro".