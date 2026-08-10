Fitzroy Lions: una forza unificatrice
Community
A 17 anni, Abdulmalik Abdurahman voleva creare una comunità aperta a bambini provenienti da ogni background: così è nato il Fitzroy Lions Club.
Nella nostra serie, "From the Grounds Up", incontriamo persone da ogni angolo del mondo che credono fermamente nella possibilità di cambiare le loro comunità e il mondo attraverso il calcio e lo sport.
Per Abdulmalik Abdurahman, il cambiamento significa creare opportunità accessibili per i giovani di Melbourne, in Australia. Per questo, ha fondato il Fitzroy Lions Soccer Club, che offre ai bambini la possibilità di giocare a calcio gratuitamente. Condividendo l'obiettivo di garantire l'accesso allo sport a bambini e bambine, Nike collabora con i Lions fin dall'inizio della loro stagione 2018 per fornire sostegno tramite fondi, allenamenti, divise e scarpe per le partite.
Adesso, gioco e competizione hanno un aspetto diverso per i Fitzroy Lions e per tutti noi. Eppure, lo sport continua a essere fonte d'ispirazione, mostrando al mondo cosa è possibile fare quando si uniscono le forze.
Guarda qui sopra il secondo episodio di "From the Grounds Up", girato nel dicembre del 2019 a Melbourne, in Australia, e scopri di più sul Fitzroy Lions SC qui sotto.
Abdulmalik Abdurahman, fondatore del club, afferma: "Il Fitzroy Lions Soccer Club è una squadra di calcio unica in Australia. Vorrei che la gente ricordasse il mio club per questo: perché è una squadra di calcio unica".
Anche Abdul stesso dovrebbe essere ricordato per lo stesso motivo. Nato in Etiopia, Abdul è emigrato da bambino a Melbourne, in Australia. Il calcio, ricorda, gli ha permesso di non perdere il contatto con la sua cultura e di trovare dei punti in comune con la sua nuova patria. Ma qualche anno dopo, quando la quota d'iscrizione è diventata insostenibile, è stato costretto ad abbandonare il calcio.
Abdul ricorda: "Non potevo permettermi di pagare la quota, e allora mi sono detto che dovevo fare qualcosa".
E così è stato. Nel 2013, Abdul ha fondato i Fitzroy Lions.
"Credo che il calcio debba essere gratuito e grazie ai Fitzroy Lions", afferma Abdul, "assicuriamo ai bambini della comunità l'opportunità di fare sport e di giocare. Non c'è nessuna iscrizione. Non si paga per giocare".
Sette anni dopo, il club non offre solamente ai bambini l'opportunità di giocare a calcio, ma è anche un luogo di aggregazione.
Abdul commenta: "Il club è l'ambiente ideale perché le persone possano stare insieme e imparare le une dalle altre giocando a calcio. Non si limitano a giocare in compagnia. Lavorano per creare un terreno comune d'incontro".
"Quando giocavo per un'altra squadra, io e la mia amica eravamo le uniche ragazze musulmane del gruppo. Tutti ci guardavano. Da quando ho iniziato a giocare a calcio qui, mi sento più a mio agio, giorno dopo giorno, perché intorno a me ci sono altre ragazze che giocano indossando l'hijab. È come se stessimo rompendo uno stereotipo."
Hanan
giocatrice
"Il nostro coach ci fa fare tanti di quegli esercizi, anche difficili, perché dice sempre: 'Non è mai facile. Le cose saranno sempre più difficili ed è questo che fa di voi giocatori migliori e atleti migliori'. E nei momenti più duri, quando crediamo di non farcela, ci sosteniamo a vicenda. Sì. Sono grato ai miei compagni di squadra."
Tuji
giocatore
Questa storia è stata riportata nel dicembre 2019.