Tutti i nuovi arrivi

Acquista

Podcast Trained: Fitness preparto con la dottoressa Laurel Proulx

Coaching

Il tuo corpo subisce molti cambiamenti durante e dopo la gravidanza: in che misura dovresti adattare la tua routine di fitness? Scoprilo in questo podcast Trained sulla salute del pavimento pelvico.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 2 min
L'allenamento durante e dopo la gravidanza, secondo la fisioterapista Laurel Proulx

"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.

Durante la gravidanza, il volume di sangue e il dispendio di energie possono quasi raddoppiare, la frequenza cardiaca aumenta da 10 a 15 battiti per minuto… e ci sono molti altri cambiamenti che avvengono dopo il parto. Quindi, come puoi allenarti durante questa fase che richiede grande resistenza? Ascolta i consigli di Laurel Proulx, DPT, PhD, fondatrice di FEM Physical Therapy and Physical Performance e parte del comitato consultivo Nike (M)ove Like a Mother. In questo episodio, sarà ospite di Jaclyn Byrer per spiegare il funzionamento dei muscoli interni del pavimento pelvico e di quelli profondi del core, e come mantenerli forti. Inoltre, sfaterà i miti sul periodo pre e post partum e condividerà i modi migliori per ricominciare a fare movimento dopo il parto.

"Non ci sono regole fisse perché il punto di partenza nel fitness è diverso per ogni persona, e ogni corpo risponde in modo diverso alla gravidanza."

Laurel Proulx
DPT, PhD, fondatrice di FEM Physical Therapy e parte del comitato consultivo Nike (M)ove Like a Mother

Ascolta ora

Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire qualche ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.

Data di pubblicazione originale: 27 ottobre 2022

Storie correlate

  • Come creare e interrompere abitudini con James Clear

    Coaching

    Podcast Trained: Piccole abitudini per grandi cambiamenti, con James Clear

  • La sociologa Sabrina Strings parla dei canoni estetici irrealistici

    Coaching

    Podcast Trained: Ripensare l'immagine del corpo con Sabrina Strings

  • La giornalista Anna Kessel sulle donne nello sport e nel fitness

    Coaching

    Podcast Trained: Promuovi le donne nello sport con Anna Kessel

  • Monica Garrison, fondatrice di Black Girls Do Bike, illustra i benefici del ciclismo

    Coaching

    Podcast Trained: Accesso al benessere con Monica Garrison

  • Derrick Henry condivide la sua motivazione per il fitness

    Coaching

    Podcast Trained: Sfrutta la tua energia con Derrick Henry