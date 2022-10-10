L'allenamento durante e dopo la gravidanza, secondo la fisioterapista Laurel Proulx

Podcast Trained: Fitness preparto con la dottoressa Laurel Proulx
Coaching
Il tuo corpo subisce molti cambiamenti durante e dopo la gravidanza: in che misura dovresti adattare la tua routine di fitness? Scoprilo in questo podcast Trained sulla salute del pavimento pelvico.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
Durante la gravidanza, il volume di sangue e il dispendio di energie possono quasi raddoppiare, la frequenza cardiaca aumenta da 10 a 15 battiti per minuto… e ci sono molti altri cambiamenti che avvengono dopo il parto. Quindi, come puoi allenarti durante questa fase che richiede grande resistenza? Ascolta i consigli di Laurel Proulx, DPT, PhD, fondatrice di FEM Physical Therapy and Physical Performance e parte del comitato consultivo Nike (M)ove Like a Mother. In questo episodio, sarà ospite di Jaclyn Byrer per spiegare il funzionamento dei muscoli interni del pavimento pelvico e di quelli profondi del core, e come mantenerli forti. Inoltre, sfaterà i miti sul periodo pre e post partum e condividerà i modi migliori per ricominciare a fare movimento dopo il parto.
"Non ci sono regole fisse perché il punto di partenza nel fitness è diverso per ogni persona, e ogni corpo risponde in modo diverso alla gravidanza."
Laurel Proulx
DPT, PhD, fondatrice di FEM Physical Therapy e parte del comitato consultivo Nike (M)ove Like a Mother
Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire qualche ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.