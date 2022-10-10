L'allenamento durante e dopo la gravidanza, secondo la fisioterapista Laurel Proulx

Durante la gravidanza, il volume di sangue e il dispendio di energie possono quasi raddoppiare, la frequenza cardiaca aumenta da 10 a 15 battiti per minuto… e ci sono molti altri cambiamenti che avvengono dopo il parto. Quindi, come puoi allenarti durante questa fase che richiede grande resistenza? Ascolta i consigli di Laurel Proulx, DPT, PhD, fondatrice di FEM Physical Therapy and Physical Performance e parte del comitato consultivo Nike (M)ove Like a Mother. In questo episodio, sarà ospite di Jaclyn Byrer per spiegare il funzionamento dei muscoli interni del pavimento pelvico e di quelli profondi del core, e come mantenerli forti. Inoltre, sfaterà i miti sul periodo pre e post partum e condividerà i modi migliori per ricominciare a fare movimento dopo il parto.