Gli esercizi migliori per la tonificazione dell'interno cosce

Sei esercizi per rafforzare l'interno coscia
Attività
Ecco semplici movimenti che puoi fare ovunque, senza aver bisogno di macchine, per allenare gli adduttori.
Vuoi rafforzare l'interno coscia mentre alleni le gambe? I muscoli interni della coscia, costituiti soprattutto dagli adduttori dell'anca, ti aiutano a potenziare ogni passo, squat, salto e movimento laterale. Allenandoli, puoi rafforzare la parte inferiore del corpo, migliorare l'equilibrio e la coordinazione e muoverti meglio quando fai sport e nella vita di tutti i giorni.
"Il compito degli adduttori non è solo quello di avvicinare le gambe alla linea mediana del corpo", afferma Waz Ashayer, personal trainer certificato NASM e Super Trainer BODi. "Svolgono un ruolo essenziale anche per altre funzioni e attività, come la corsa, i cambi di direzione, l'agilità e persino l'equilibrio quando si eseguono movimenti su una sola gamba".
I seguenti esercizi di rafforzamento dell'interno coscia, che sfruttano solo il peso corporeo o una resistenza leggera, sono appositamente pensati per gli adduttori. Sono studiati per essere integrati nella routine di allenamento delle gambe o essere eseguiti durante veloci sessioni di workout casalingo.
L'allenamento per l'interno coscia: una breve sintesi
- Focus: forza degli adduttori e stabilità dell'anca
- Tipo di workout: allenamento del solo interno coscia o per il rafforzamento della parte inferiore del corpo
- Attrezzatura: manubri, fasce di resistenza, panca o parete (facoltativi)
- Frequenza: 2-3 volte a settimana
- Vantaggi: maggiore equilibrio e miglior supporto del ginocchio e dell'anca
Quali sono i muscoli dell'interno coscia?
L'interno coscia è costituito da cinque muscoli, noti nell'insieme come adduttori dell'anca: adduttore lungo, adduttore breve, grande adduttore, muscolo gracile e muscolo pettineo.
"Questi muscoli lavorano in sinergia con quelli del core e con i glutei per stabilizzare il bacino durante i movimenti su una sola gamba, come camminare, salire le scale e correre", spiega Joey Masri, fisioterapista ortopedico qualificato e specialista certificato della forza e del condizionamento. "Avere adduttori forti aiuta anche a mantenere allineate ginocchia e anca, fondamentale per la longevità sia durante l'allenamento che nella vita di tutti i giorni", aggiunge.
Per attivare questi muscoli, non occorre fare nulla di particolare. Puoi allenare gli adduttori eseguendo movimenti simili a quelli che probabilmente già fai. "L'interno coscia risponde meglio all'allenamento per la forza, soprattutto ai movimenti composti (ovvero esercizi che coinvolgono più muscoli e articolazioni) della parte inferiore del corpo, come squat, affondi e piegamenti", afferma Ashayer.
Sei esercizi per l'interno coscia che aumentano la forza e la stabilità
Attiva i tuoi adduttori con questi semplici movimenti consigliati da Ashayer e Masri.
1. Esercizi della conchiglia
Questo movimento favorisce la funzionalità dell'interno coscia rafforzando gli stabilizzatori dell'anca, che aiutano a mantenere le ginocchia allineate durante squat e affondi.
- Sdraiati su un fianco con le ginocchia piegate e i piedi uniti.
- Apri il più possibile il ginocchio che si trova superiormente, senza ruotare i fianchi.
- Rilassa i muscoli e torna alla posizione iniziale.
- Ripeti l'esercizio con l'altra gamba.
Variante più facile: riduci il range di movimento del ginocchio che si trova superiormente.
Per aumentare l'intensità dell'esercizio: avvolgi una fascia di resistenza intorno alle cosce o tieni la gamba sollevata per alcuni secondi prima di riportarla giù.
2. Sumo squat a gambe divaricate
La postura a gambe divaricate stimola l'attivazione degli adduttori, aumentando al contempo la forza dei glutei e dei quadricipiti.
- In posizione eretta, divarica le gambe in modo che i piedi siano posizionati oltre la linea delle spalle, con le dita leggermente rivolte verso l'esterno.
- Fai uno squat portando indietro i fianchi e spingendo le ginocchia verso l'esterno, in linea con le punte dei piedi.
- Scendi il più in basso possibile con un movimento controllato, poi alzati spingendo i piedi sul pavimento.
Variante più facile: riduci la profondità dello squat sedendoti su una pedana, come suggerisce Masri.
Per aumentare l'intensità dell'esercizio: aumenta la resistenza tenendo un manubrio o abbassandoti più lentamente, come consiglia Ashayer.
3. Affondo con inchino
Questo movimento fa lavorare gli adduttori per stabilizzare l'anca e il ginocchio mentre resisti alla rotazione, spiega Ashayer. Eseguirlo può aiutarti a compiere movimenti funzionali e quotidiani con maggior sicurezza, ad esempio, cambiare direzione e restare in equilibrio su una sola gamba.
- Metti una gamba dietro l'altra in diagonale e abbassati lentamente per eseguire un affondo.
- Fai una pausa e poi torna in posizione eretta con un movimento controllato.
- Ripeti l'esercizio con l'altra gamba.
Variante più facile: fai un passo indietro più piccolo, come suggerisce Masri.
Per aumentare l'intensità dell'esercizio: aggiungi del peso o fermati un po' di più quando sei in basso.
4. Sollevamenti laterali a gambe distese
Questo esercizio è appositamente studiato per allenare gli adduttori.
- Sdraiati su un fianco tenendo dritta la gamba inferiore e piegando in avanti quella superiore.
- Solleva la gamba inferiore con un movimento controllato, facendo una breve pausa nel punto più alto.
- Abbassala lentamente.
- Ripeti l'esercizio con l'altra gamba.
Variante più facile: riduci il range di movimento, accorcia la pausa o fai meno ripetizioni, come suggerisce Masri.
Per aumentare l'intensità dell'esercizio: aggiungi dei pesi alle caviglie o rallenta il ritmo.
5. Copenhagen Plank
Questo movimento esercita un forte carico isometrico sugli adduttori e, allo stesso tempo, mette alla prova gli stabilizzatori del core e dell'anca, contribuendo a migliorare il controllo pelvico e l'allineamento del ginocchio durante i movimenti su una sola gamba, come salire le scale e correre.
- Inizia in posizione di plank laterale, con la gamba superiore appoggiata su una panca, una sedia o un gradino e quella inferiore sospesa al di sotto di essa.
- Mantieni il corpo in linea retta e contrai attivamente l'interno coscia restando in posizione.
- Cambia lato.
Variante più facile: piega a 90 gradi il ginocchio che si trova superiormente o resta meno tempo in posizione.
Per aumentare l'intensità dell'esercizio: mentre mantieni la posizione, solleva i fianchi, come suggerisce Masri. Per farlo, abbassa lentamente i fianchi verso il pavimento, quindi sollevali nuovamente. Cerca di eseguire circa 10 ripetizioni per ogni lato.
6. Affondi laterali
I movimenti da un lato all'altro sono quelli che fanno lavorare di più gli adduttori, spiega Ashayer. Gli affondi laterali possono migliorare l'equilibrio, la stabilità delle ginocchia e la sicurezza durante i movimenti.
- Fai un passo laterale, piegando il ginocchio e mantenendo dritta la gamba opposta.
- Resta in posizione e poi, con un movimento controllato, torna indietro verso il centro.
- Ripeti l'esercizio con l'altra gamba.
Variante più facile: fai un passo più piccolo con la gamba che sta lavorando.
Per aumentare l'intensità dell'esercizio: utilizza dei manubri o aumenta la profondità dell'affondo.
Come usare questo allenamento per rafforzare l'interno coscia
- Principianti: 1-2 serie da 10-12 ripetizioni
- Intermedio: 2-3 serie da 12-15 ripetizioni
- Avanzato: 3-4 serie da almeno 15 ripetizioni o 12-15 ripetizioni a ritmo più lento
Tra una serie e l'altra, riposati per 45-60 secondi.
Allenamento graduale e sicurezza: i consigli degli esperti
"Per rafforzare l'interno coscia, esegui esercizi che agiscono efficacemente su questa zona del corpo attraverso un mix di movimenti specifici e composti (come quelli precedentemente descritti), suggerisce Masri. "La migliore strategia consiste nel modificare gradualmente l'allenamento aumentando il carico, il numero di serie e la quantità di ripetizioni, nonché cambiando tecnica o ritmo, per aumentare l'intensità nel corso del tempo".
Ricorda che le abilità fisiche variano da persona a persona. Se non te la senti di eseguire questi movimenti in autonomia, valuta la possibilità di farti aiutare da una figura qualificata (personal trainer o fisioterapista).
Domande frequenti
Posso rafforzare gli adduttori senza utilizzare attrezzature?
Sì. Gli esercizi a corpo libero, come squat, affondi, sollevamenti delle gambe e ponti, possono rafforzare gli adduttori molto efficacemente, soprattutto se questi muscoli vengono attivati durante il movimento e gli esercizi vengono eseguiti mantenendo un certo controllo.
Con quale frequenza devo allenare l'interno coscia?
L'ideale sarebbe farlo due o tre volte a settimana o, comunque, ogni volta che si ha tempo. Puoi alternare i movimenti specifici per gli adduttori a esercizi che agiscono su altri muscoli della parte inferiore del corpo o a giornate di recupero.
Qual è il miglior modo per ridurre il grasso delle cosce?
Non è possibile ridurre il grasso solo in determinate aree del corpo. "La perdita di grasso complessiva è il risultato di una combinazione di diversi fattori: movimento regolare, allenamento per la forza, alimentazione equilibrata, sonno adeguato e genetica", afferma Ashayer. La strategia giusta? Rafforza questi muscoli con costanza, continua a muoverti durante il giorno e segui una dieta equilibrata.