Esercizi per il tennis che possono aiutarti a migliorare il tuo gioco

Esercizi per migliorare il tuo gioco nel tennis, secondo i coach
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Perfeziona il tuo gioco con questi movimenti.
La chiave per migliorare in qualsiasi sport (o abilità) è la pratica. Nel caso del tennis, oltre a giocare una partita di singolo o di doppio, spesso occorre fare più esercizi.
Gli esercizi di tennis possono aiutare a migliorare il gioco di gambe, lo swing e la gestione della racchetta, oltre ad altre abilità. Inoltre, gli esercizi per principianti consentono ai neofiti di acquisire dimestichezza per poter affrontare in campo anche chi ha più esperienza.
Se non hai mai fatto esercizi di tennis, ti starai chiedendo perché sono importanti e in che modo possono migliorare il tuo gioco. Ecco cosa devi sapere secondo alcuni allenatori di tennis professionisti.
Perché sono importanti gli esercizi di tennis?
Gli esercizi di tennis sono importanti perché si basano sulla ripetizione, afferma Robert Bucheli, allenatore di tennis e Elite Tennis Pro certificato U.S.P.T.A. presso Tennis World NYC.
"È necessario eseguire molte ripetizioni per acquisire familiarità con la pallina e, di conseguenza, sicurezza", afferma.
Bucheli aggiunge che "l'aggressività" è una componente chiave dei bravi tennisti e che "bisogna avere sicurezza e memoria muscolare" per dimostrare la giusta aggressività in campo, cioè colpire velocemente la palla ed essere sempre all'erta.
Questi esercizi sono utili anche per imparare il gioco, sostiene Kacper Owsian, allenatore di tennis ed ex giocatore professionista a Los Angeles. "Quando inizi a giocare a tennis, sono il modo migliore per imparare i fondamentali, la tecnica corretta e per accelerare il processo di apprendimento", spiega. E se pratichi tennis già da un po' di tempo, possono aiutarti a migliorare determinati aspetti del tuo gioco, afferma Rick Macci, allenatore di tennis membro della Hall of Fame U.S.P.T.A. e fondatore della Rick Macci Tennis Academy.
Quale dovrebbe essere l'obiettivo di questi esercizi di tennis?
Più di uno, in realtà. "Gli esercizi possono concentrarsi su qualsiasi aspetto del tennis", sostiene Chris Robb, allenatore di tennis e Elite Teaching Professional certificato U.S.P.T.A. "Per chi inizia, si tratta di sviluppare i colpi di base. Man mano che si procede verso un livello più avanzato, si introducono esercizi di strategia di gioco".
Al livello intermedio o avanzato, gli esercizi sono per lo più rivolti a sviluppare le abilità di gioco, migliorare la capacità di indirizzare la palla efficacemente, riconoscere le posizioni offensive e difensive in campo, favorire la preparazione fisica ed eseguire i colpi più difficili.
In fondo, quindi, "dipende dal livello", aggiunge Bucheli.
Che tipo di esercizi sono adatti ai principianti?
Se hai appena iniziato, Macci consiglia di esercitarti colpendo semplicemente la pallina con la racchetta contro un muro.
"La pallina torna sempre indietro: è un'ottima soluzione per i giocatori amatoriali", afferma. Un muro su cui esercitarsi è facile da trovare ed è una buona opzione se non possiedi una macchina lanciapalle, precisa Macci. "In questo modo, fai un esercizio ripetuto".
Se puoi allenarti con qualcuno, Bucheli consiglia ai principianti di migliorare il gioco di gambe tramite esercizi di corsa che coprono diverse aree del campo. Ti basta posizionarti sulla linea di servizio, mentre l'altra persona vicino alla rete ti farà correre, tirando la palla in diverse zone del campo. Devi colpire la palla e poi tornare al centro della linea di servizio tra un colpo e l'altro, per simulare la velocità di una vera partita e abituarti a eseguire colpi diversi.
Owsian è d'accordo. "Gli esercizi svolti a tu per tu con un allenatore sono sicuramente ideali per i principianti", sostiene. "Con un ritmo della palla non troppo elevato, è facile lavorare sui fondamentali e sulla tecnica corretta, che è la parte più importante da padroneggiare prima di affrontare uno scambio o una partita con gli amici".
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Quali sono i migliori esercizi per il gioco di gambe nel tennis?
Il gioco di gambe è fondamentale nel tennis. Permette di spostarsi agilmente da un punto all'altro del campo. Gli esercizi per il gioco di gambe possono essere eseguiti senza un partner e sono fondamentali per i tennisti di tutti i livelli, spiega Owsian. "Avere un buon gioco di gambe permette di colpire un maggior numero di palle e allo stesso tempo di avere una buona tecnica", precisa.
Anche per Robb questo tipo di esercizi ha grande importanza: "Il gioco di gambe, anche se non è la parte più spettacolare o divertente del tennis, è la base di questo sport. Il tennis è un gioco di corsa, non un gioco di colpi".
Tra gli esercizi per il gioco di gambe preferiti da Owsian ci sono:
- Agility ladder (esercizi di agilità con la scaletta): colloca per terra una scaletta (o disegnane una con il gesso) e muovi rapidamente i piedi dentro e fuori gli spazi. È un'attività che mira a sviluppare la coordinazione e il gioco di gambe, afferma Owsian.
- Corda per saltare: l'obiettivo è completare serie sempre più lunghe (un minuto o più) alla volta. Questo è un esercizio che, secondo Owsian, può aumentare la resistenza.
- Sprint veloci: esegui questi esercizi tra le linee del campo da tennis per aumentare resistenza e velocità.
Robb suggerisce di eseguire anche un altro esercizio, ossia mantenere la posizione di arrivo dopo aver colpito la palla. In questo modo, spiega, si dà prova di equilibrio, "che presuppone un buon gioco di gambe".
Con quale frequenza è opportuno eseguire gli esercizi di tennis?
È una tua scelta. Ma, come per quasi tutti gli sport, i risultati dipendono da "quanto lavoro e quanto tempo ci dedichi", afferma Bucheli.
"Se vuoi giocare con gli altri, allora devi prima ripetere lo stesso movimento: davanti a un muro colpisci la palla ancora e ancora", precisa Bucheli. "Devi investire del tempo."
Owsian consiglia di fare quello che si può.
"Lavoro con giocatori amatoriali che si allenano cinque volte a settimana e questo, ovviamente, accelera il processo di apprendimento", afferma. "Ma capisco perfettamente che non tutti possono allenarsi con la stessa frequenza per motivi diversi".
Ecco perché suggerisce di ritagliarsi del tempo per allenarsi due o tre volte alla settimana, "per ottenere risultati soddisfacenti e un miglioramento graduale di settimana in settimana".
Quando si vedono i risultati di questo genere di esercizi?
Più li fai, prima vedrai i risultati, spiega Owsian. "Se sei alle prime armi in questo sport, generalmente puoi iniziare a scambiare e a giocare con gli amici dopo 10-15 lezioni con un allenatore", afferma. E aggiunge che "con il giusto programma e la giusta combinazione di lezioni di tennis e partite con gli amici, chiunque può aspettarsi di vedere un progressivo miglioramento nel suo gioco".
Testo di Korin Miller