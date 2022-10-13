Esercizi per il dribbling prima di giocare a basket

Il basket è uno sport che mette in campo diverse abilità. Imparare tutte le mosse fondamentali, dal passaggio al tiro, migliorerà senz'altro il tuo gioco. Tra queste, però, ce n'è una essenziale per distinguerti in campo: il palleggio.

"Il palleggio è la mossa più importante nel basket", afferma Oz Martin, presidente e fondatore di Legacy Youth Sports. "In fin dei conti, durante la partita bisogna saper gestire il pallone. La base del basket è proprio il palleggio", continua Martin.

Ecco perché gli esercizi di palleggio sono così importanti, soprattutto per chi sta imparando a giocare. Ashleigh Edwards, co-proprietaria e amministratrice di Iconic Sport Performance, una struttura per allenarsi a basket, sostiene che il palleggio sia "estremamente importante e necessario per il successo complessivo di una squadra". È talmente fondamentale che, secondo Edwards, "dovrebbe essere insegnato ancora prima del tiro".

Gli esercizi di palleggio "aiutano a migliorare il controllo sul pallone, la coordinazione occhio-mano e l'agilità", aggiunge Matt Wilson, coach sportivo. Secondo Wilson, questi esercizi insegnano anche a maneggiare il pallone con più scioltezza e, di conseguenza, migliorano la sicurezza in campo.

Il palleggio è un'abilità su cui non si smette mai di lavorare, ritiene Martin, e sottolinea come persino i giocatori professionisti si allenino regolarmente su questa mossa.

Se non sai ancora come si palleggia, probabilmente non conosci nemmeno quegli esercizi che permettono di migliorare il proprio gioco. Ma che tu ti stia approcciando per la prima volta a questo sport o che desideri perfezionare la tecnica, gli esperti consigliano di svolgere i seguenti esercizi di palleggio per potenziare le proprie abilità.