Come instaurare un rapporto salutare con il cibo secondo la dietologa Reshaunda Thornton

Secondo la dietologa anticonformista Reshaunda Thornton, quella con il cibo è una relazione lunga una vita. Dobbiamo solo capire se vogliamo mantenere questo rapporto felice e sostenibile o se ci sta bene mettere in discussione ogni singolo pasto. In questo episodio di "Trained", l'esperta di alimentazione e conduttrice di "The Dietitian Against Diets" parla con Ryan Flaherty, Senior Director of Performance di Nike, di come ristabilire un rapporto sano con il cibo. Reshaunda ci spiegherà perché un'alimentazione restrittiva è quasi sempre inefficace e in che modo possiamo migliorare la nostra relazione con noi stessi grazie a pasti salutari, incluse quelle belle porzioni di nachos che ti fanno tanta gola.