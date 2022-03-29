Scopri se potrebbe esserti utile indossare dei guanti da golf

Scopri se indossare guanti da golf è la scelta che fa per te
Guida all'acquisto
Il guanto da golf giusto può aiutarti a migliorare la presa e il comfort, e quindi anche il tuo gioco. Ecco come trovare i guanti Nike da avere sempre nella sacca da golf.
Anche se in campo da gioco non è obbligatorio, il guanto da golf giusto può rivelarsi un valido aiuto per migliorare le prestazioni: ti può far tirare più lontano, protegge le mani in modo che non si affatichino durante la partita e può persino aiutarti a capire cosa stai facendo bene (o male) nello swing. È questo il motivo per cui la maggior parte dei professionisti indossa un guanto da golf durante i tornei. Ecco come un guanto da golf può migliorare il tuo gioco e come trovare i guanti Nike giusti per te.
Quali sono i vantaggi dei guanti da golf?
I guanti da golf creano maggiore attrito tra la mano e la mazza, così avrai un controllo migliore senza dover stringere troppo le mani e gli avambracci. Quando il braccio che guida (il sinistro per i destrorsi o il destro per i mancini) ha una presa migliore sulla mazza, può fare il grosso del lavoro durante lo swing, invece di contare sulla spinta dell’altro braccio. Secondo una rassegna di ricerche sugli infortuni nel golf pubblicata sul Journal of the American Academy of Orthopedic Surgeons, è probabile che questo modo di tirare, con un maggiore sforzo del braccio che guida rispetto all'altro, sia una delle tecniche che permette ai professionisti di realizzare swing perfetti.
Nella medesima rassegna, si legge inoltre che quando la mazza viene sollevata con il braccio che guida, oltre a migliorare l'impatto con la pallina, una presa più efficace può anche ridurre i potenziali infortuni al gomito. Questi infortuni, spesso dovuti a una forza eccessiva con cui la mano stringe la mazza, sono i più comuni fra i golfisti dilettanti.
Tre vantaggi dei guanti da golf per migliorare il tuo gioco
1.Drive più lunghi
In uno studio condotto da Research in Sports Medicine, gli scienziati hanno scoperto che i golfisti che indossavano guanti durante lo swing con un driver raggiungevano velocità maggiori sia con la mazza che con la pallina, realizzando drive più lunghi di circa 10 metri. Dieci metri non sembrano molti, ma possono fare la differenza. Secondo uno studio del 2020 della United States Golf Association, Distance Insights, un drive di 15 metri più lungo può tradursi in un colpo in meno sul punteggio totale, in parte perché la lunghezza delle buche continua ad aumentare. Tra il 2004 e il 2018, la lunghezza delle buche par 4 e par 5 è aumentata in media di circa 5 metri: oggi con un drive più lungo di 10 metri ti avvicini alla buca tanto quanto avresti fatto vent'anni fa con un drive più corto.
2.Feedback su impugnatura e tecnica di swing
Il punto più comune in cui i guanti da golf iniziano a logorarsi è alla base del palmo. Se succede, non significa solo che il guanto si sta consumando: significa che l'impugnatura non è corretta e compromette il gioco. Il palmo logoro indica, infatti, che la mazza viene mantenuta con il palmo invece che con le dita. Quando la mazza viene afferrata con le dita, i polsi hanno maggiore libertà di movimento nello swing, quindi riesci a tirare più lontano e, cosa ancora più importante, a ridurre il rischio di fare uno slice o un hook.
3.Più comfort e più fiducia
Se ti piace la sensazione dei guanti sulle mani, non sottovalutarla. Cambiare il modo con cui parliamo a noi stessi può migliorare il nostro gioco, e lo stesso vale per la sensazione di sicurezza che ci trasmette una buona attrezzatura. Gli scienziati che studiano la tecnologia della presa negli sport affermano che un'aderenza migliore può aumentare la nostra percezione delle altre attrezzature, ad esempio la mazza da golf, e anche il "livello di prestazione percepito". Lo stato d'animo e la mentalità sono importanti. Una maggiore fiducia può essere determinante per migliorare il punteggio.
Un solo guanto o due? E su quale mano?
Per quasi tutti i golfisti del circuito professionistico, basta un solo guanto, e si indossa sulla mano che si trova nella parte superiore dell'impugnatura. È questa la mano che tiene salda la mazza. Per i giocatori destrorsi, è la mano sinistra, per i mancini è la destra.
Come dovrebbe calzare un guanto da golf?
La misura deve essere perfetta: né troppo larga né troppo stretta. Se il guanto è troppo stretto, sarà più difficile chiudere le dita e lo sentirai tirare sulle punte. Sarà fastidioso e scomodo e non ti farà impugnare la mazza in modo rilassato, che è uno dei vantaggi dell’uso del guanto.
Se è troppo grande, il tessuto si ammassa intorno alle dita o si estende oltre le punte e può effettivamente darti la sensazione che la mazza stia scivolando più di quanto accadrebbe a mani nude. I guanti troppo grandi possono anche causare sfregamenti e, di conseguenza, vesciche sulle mani.
Un guanto con la vestibilità ideale ti dà la sensazione di una seconda pelle. La mano deve muoversi liberamente e comodamente. Se stai provando un guanto in negozio, puoi utilizzare una tabella per le taglie per controllare la misura della mano prima dell'acquisto. Puoi anche chiedere agli addetti se puoi provare a fare qualche swing con il guanto in modo da valutare come va in movimento.
Quanti guanti da golf ti servono?
Alcuni golfisti usano due tipi diversi di guanti: uno per quando fa caldo e uno per quando fa freddo.
I guanti per il caldo, come il Nike Tour Classic 4 e il Nike Tech Extreme VII, sono generalmente molto traforati, quindi sono traspiranti e mantengono le mani fresche e asciutte. I guanti per temperature più fredde, come quelli in fleece, mantengono le dita al caldo per darti una buona sensibilità sull'impugnatura e sono più comodi per giocare in primavera o in autunno.