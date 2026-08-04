Nike Kobe 10 Protro: il modello del 2015 riprende forma

Al momento del lancio, Kobe 10 era considerata la migliore della categoria per la trazione, ma, come ha osservato il team di prodotto, era "la migliore della categoria per quel periodo".

Quando hanno testato l'usura del modello originale durante lo sviluppo della Protro, le valutazioni non erano all'altezza delle aspettative. Così sono tornati ai file di design originali.

Quello che scoprirono fu una rivelazione. La suola originale era stata realizzata sulla base di un motivo di trazione derivato dai dati di movimento raccolti da Nike Sport Research Lab, non disegnato arbitrariamente. Il modello Protro ripristina questa logica. Le lamelle corrono dal tallone all'avampiede per offrire contenimento laterale e mediale, mentre le lamelle perpendicolari gestiscono l'arresto in avanti e all'indietro. L'aspetto è diverso da quello della prima edizione, ma la scienza alla base è la stessa.

Il periodo di prova tra il primo e il secondo ciclo di sviluppo ha mostrato un significativo miglioramento nelle valutazioni della trazione.

"L'abbiamo fatto intenzionalmente e c'era anche una base scientifica a sostenerci", ha affermato un membro del team di prodotto Kobe.