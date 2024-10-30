Ti presentiamo la nuova scarpa esclusiva di Michael Jordan: Air Jordan XXXIX

Nel basket e nella creazione di scarpe l'obiettivo è lo stesso: puntare sempre più in alto. Air Jordan XXXIX, new entry della storica linea di punta Air Jordan di Nike, migliora ulteriormente il design delle sneakers ad alte prestazioni, per aiutare ogni atleta a dare sempre il massimo.

Per creare la nuova scarpa esclusiva di Michael Jordan, Nike ha deciso di ispirarsi all'iconico passo incrociato di MJ. L'obiettivo del brand era creare una scarpa che aiutasse ogni cestista a cambiare direzione in modo più efficace e reattivo.

Il 23 luglio 2024 è stata lanciata la prima scarpa da basket con schiuma ZoomX e unità Air Zoom, entrambe a tutta lunghezza: un mix in grado di offrire un'ammortizzazione e una reattività incredibili. La schiuma ZoomX leggera è un elemento imprescindibile di molte scarpe da running di livello professionistico, mentre l'unità Air Zoom caratterizza la linea Air Jordan da quando venne inclusa nella silhouette Air Jordan XII. La stabilità è fondamentale per eseguire cambi di direzione repentini: per questo motivo, gli inserti sulla tomaia includono strati esterni in pelle, che contribuiscono a mantenere il piede in posizione.

Queste scarpe, dal design più semplice rispetto ad altri modelli della linea Air Jordan, sono disponibili in nove colorway, tra cui una rossa, una nera e una bianca. "Per Air Jordan XXXIX ci siamo concentrati su elementi come forma, proporzioni e struttura", spiega Joël Greenspan, Senior Design Director di Performance Footwear del brand Jordan. "Volevamo realizzare una scarpa altamente funzionale, ma non appariscente. In altre parole, non volevamo che la tecnologia fosse il primo aspetto ad attirare l'attenzione a livello visivo".