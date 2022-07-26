Correre a piedi nudi è una buona idea?

In primo luogo, c'è un problema di sicurezza legato al rischio di calpestare oggetti taglienti o pericolosi. Se decidi di correre a piedi completamente scalzi, può essere buona norma verificare di avere la vaccinazione contro il tetano, in modo da prevenire gravi problemi in caso di tagli o ferite profondi che causino l'ingresso di batteri nel piede.

"Inoltre, va considerata la superficie su cui si corre", ha aggiunto Kennedy. La maggior parte di noi non corre su terreni naturali e ben curati. Percorriamo sentieri e strade in cemento o altri terreni duri.

"Quindi, i nostri piedi non si abituano a calpestare superfici diverse e adattarsi ai terreni 'naturali'", ha spiegato. "La superficie dura e uniforme su cui solitamente corriamo sottopone i nostri piedi a forti sollecitazioni, anche se indossiamo le scarpe, per non parlare di quando siamo scalzi".

"Anche se il barefoot running potrebbe essere considerato istintivo o naturale," ha continuato, "il fatto di non essere abituati a quel movimento e a quel terreno potrebbe aumentare il rischio di infortuni, tra cui distorsioni e strappi". Ecco perché è sempre consigliabile sottoporsi a un controllo da parte del proprio medico o fisioterapista prima di cimentarsi nel barefoot running.

Dopo tutto, anche se essere a piedi nudi è una condizione naturale, è importante tenere presente le conseguenze dell'adattamento alle scarpe. Le ricerche nel settore rivelano che le scarpe abbiano reso i piedi più piccoli nel corso dei secoli e che influenzino anche l'andatura, lo sviluppo dell'arco e gli schemi di movimento in generale. Ad esempio, quando si è scalzi, si tende ad atterrare sulla parte centrale del piede, riducendo l'impatto sul tallone e accorciando il passo. Quando è presente l'ammortizzazione delle scarpe, si tende ad atterrare maggiormente sul tallone, esercitando pressione sulle gambe e in particolare sulle articolazioni.