Come prendere le misure della testa per scegliere i cappelli

Esistono tanti tipi di cappelli, dai modelli da running ai comodissimi berretti e non solo. E per ottenere il massimo in termini di comfort e vestibilità, devi conoscere la taglia giusta da indossare.

Ti starai chiedendo: "E come capisco qual è la taglia giusta per i cappelli?". Ci pensiamo noi: in questa guida, ti spiegheremo come misurare la testa in modo accurato e come usare quel dato per scegliere il cappello Nike perfetto.

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