Come lavare un cappellino da baseball

Tre modi facili per lavare i cappelli da baseball
Cura dei prodotti
Scopri questi semplici metodi per mantenere i freschi e puliti i cappelli da baseball.
I cappelli sono la tua passione e ne possiedi di tanti tipi diversi? Oppure ne hai uno solo per tutte le occasioni? Qualunque sia la risposta, è probabile che nel tuo guardaroba ci sia almeno un cappello da baseball.
Il cappello da baseball non è solo un tipo di cappello molto amato, ma è anche un accessorio piuttosto versatile. Se per esempio stai cercando un cappello per proteggerti dal sole, nascondere i capelli quando non sono in ordine o allontanare il sudore durante una passeggiata, con un cappello da baseball vai sempre sul sicuro. E anche nei momenti in cui non pratichi uno sport, non vai a correre, né ti dedichi a un'attività all'aperto, il cappello da baseball è perfetto per completare praticamente qualsiasi outfit.
Per far sì che il tuo cappello duri il più a lungo possibile, leggi questi utili consigli che ti spiegheranno come pulirlo ed eliminare i cattivi odori.
Perché devi lavare il tuo cappello da baseball
Quando indossi qualcosa tutto il tempo, prima o poi si sporcherà, soprattutto se si tratta di un cappello che porti sempre quando ti alleni. Dalle macchie di sudore allo sporco, presto o tardi il tuo cappello da baseball avrà bisogno di una bella lavata, visiera inclusa.
Ma c'è una buona notizia: questi cappelli sono abbastanza facili da pulire! Ti consigliamo di farlo a intervalli di qualche settimana.
Prima di pulire il cappello, controlla la visiera
Prima di pulire il tuo cappello da baseball, devi verificare il materiale della visiera. Se ami i modelli vintage, fai attenzione: i cappelli prodotti prima del 1983 spesso hanno la visiera di cartone. Se sei in dubbio, ti basterà dare qualche colpetto alla visiera: un inserto di cartone produce un suono più sordo.
Quando lavi un cappello con la visiera di cartone, evita di immergerlo in acqua o l'umidità danneggerà la visiera in modo permanente. Suggerimento degli esperti: nel caso dei cappelli con visiera di cartone, prodotti indicativamente fino agli anni Ottanta compresi, limitati a rimuovere le macchie manualmente.
La maggior parte dei cappelli da baseball realizzati negli ultimi anni ha la visiera con inserto in plastica, cosa che li rende un po' più resistenti e, di solito, lavabili in lavatrice. Puoi usare praticamente qualsiasi metodo per pulirli, ma leggi l'etichetta per assicurarti che non ci siano istruzioni specifiche. Questo vale soprattutto per i cappelli realizzati principalmente in pelle o pelle scamosciata.
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Ecco tre modi per pulire un cappello da baseball rivestito in tessuto e con inserto in plastica nella visiera.
Metodo 1: lavaggio a mano
Anche se gli altri metodi restano validi, forse la scelta migliore è lavare il cappello a mano. In questo modo sicuramente manterrà forma e colore nel corso del tempo.
Il lavaggio a mano è un metodo piuttosto semplice, che però può risultare un po' più lungo. Ecco cosa fare:
- Innanzitutto, usa sempre acqua fredda. Riempi un lavandino o una bacinella puliti e aggiungi un cucchiaio di detergente senza candeggina.
- Immergi il cappello per bagnarlo, quindi tiralo fuori dall'acqua per rimuovere le macchie.
- Per le macchie visibili, applica una soluzione detergente sulla zona interessata e strofina delicatamente con uno spazzolino da denti. Il detergente funzionerà, ma può essere una buona idea provarne di tipi diversi in base alla macchia.
- Quando hai finito, immergi di nuovo il cappello nella bacinella e lascialo in ammollo per qualche ora. A metà circa del processo, controllalo e, se serve, fai una seconda pulizia.
- Al termine, sciacqualo accuratamente con acqua calda.
- Per eliminare l'acqua in eccesso, tampona il cappello con un asciugamano, ma evita di esercitare troppa pressione per non deformarlo.
- Infila un asciugamano appallottolato dentro il cappello per mantenerne la forma, poi lascialo asciugare all'aria in un luogo dove possa sgocciolare senza problemi.
Metodo 2: mettilo in lavatrice
Se non hai tempo di lavare a mano i tuoi cappelli da baseball, puoi metterli in lavatrice. Non ti preoccupare: i cappelli da baseball si possono lavare a macchina senza subire danni. Se hai paura che i materiali si rovinino o i colori sbiadiscano, il lavaggio a mano è quasi sempre l'opzione più sicura.
Come lavare un cappello da baseball in lavatrice:
- Infila il cappello in una federa o un sacchetto a rete riutilizzabile, in modo da proteggerlo.
- Utilizza un detergente per bucato senza candeggina.
- Limita il numero di capi che eventualmente aggiungi in lavatrice.
- Imposta un programma delicato con acqua fredda.
Non mettere il cappello in asciugatrice, ma lascialo asciugare all'aria. L'asciugatrice può raggiungere temperature troppo alte, rischiando di deformare o persino restringere il cappello. Anche in questo caso, puoi infilare nel cappello un asciugamano appallottolato.
Metodo 3: mettilo in lavastoviglie
Questo è il metodo migliore per lavare più cappelli da baseball contemporaneamente; l'unico limite al numero di cappelli è la capacità del cestello superiore. Assicurati di non mettere in lavastoviglie anche dei piatti.
Dopo aver sistemato i cappelli nella lavastoviglie:
- Riempi la vaschetta del detersivo come se dovessi lavare un carico di piatti, evitando, però, se possibile, i detergenti per lavastoviglie con candeggina o prodotti chimici aggressivi, che potrebbero danneggiare i cappelli.
- Se puoi regolare la temperatura dell'acqua, sceglila tiepida o fredda. In ogni caso, opta per un ciclo di lavaggio delicato,
- senza asciugatura o con asciugatura a bassa temperatura.
Una volta tolti dalla lavastoviglie, i cappelli dovrebbero essere ancora umidi. Completa l'asciugatura all'aria. Se temi che un cappello si deformi con il lavaggio in lavastoviglie, puoi acquistare un telaio specifico per proteggere sia la visiera che il cappello.
Per concludere
Con una bella lavata e asciugandolo all'aria, il tuo cappello tornerà come nuovo, a prescindere dal metodo che scegli. La cosa più importante da ricordare è di utilizzare un detergente delicato e acqua non troppo calda (questo consiglio vale anche per la pulizia delle scarpe). Se segui regolarmente uno di questi metodi, il tuo amato cappello da baseball durerà più a lungo.
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