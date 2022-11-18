Come fare attività fisica dopo un aborto spontaneo, secondo gli esperti

La dottoressa Williams dichiara che, nei giorni successivi a un'interruzione di gravidanza, di solito è possibile fare un po' di attività fisica a basso impatto, ad esempio camminare. Ma se desideri fare allenamenti più intensi, chiedi prima un parere medico per assicurarti di far bene. Come ricorda la dottoressa Williams: "Durante una consulenza medica professionale, verranno considerati vari fattori, ad esempio quanto era andata avanti la gravidanza, in che modo è avvenuta l'interruzione e se le perdite di sangue sono ancora abbondanti". Per esempio, la perdita è avvenuta durante il primo trimestre o successivamente, nel secondo o nel terzo? Ha richiesto l'assunzione di farmaci o un intervento? Forse un taglio cesareo? Tutte queste variabili influenzeranno il tuo recupero e i tempi di attesa necessari prima di tornare a fare movimento.

In generale, la dottoressa Williams sostiene che le persone che affrontano un aborto nel primo trimestre possono tornare alla loro routine di allenamento nel giro di una settimana o due, se non sanguinano più o hanno solo piccole perdite ematiche. Ma se tali perdite sono ancora abbondanti, meglio evitare esercizi intensi poiché potrebbero aumentare il rischio di sanguinamento eccessivo o emorragia.

Se la gravidanza è terminata al terzo trimestre, secondo la dottoressa Williams potrebbe essere necessario aspettare tre o quattro settimane prima di riprendere gli allenamenti ad alto impatto. In caso di taglio cesareo sarebbe opportuno aspettare da otto a 12 settimane prima di eseguire i classici esercizi per gli addominali, come ad esempio i plank, anche se esercizi di recupero per il pavimento pelvico e i muscoli profondi del core incentrati sulla respirazione possono aiutare (continua a leggere per approfondire).