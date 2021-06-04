Usa questi trucchi mentali per aiutarti a controllare la tua reattività

Se al ristorante ti è capitato di assistere alla scena di un cliente scortese che tratta male il cameriere e hai pensato: "Wow, solo un santo riuscirebbe a non perdere il controllo", allora sai che la calma di Yoda esiste. Sicuramente è possibile che il cameriere sia abituato ai clienti che si sentono autorizzati a comportarsi male, o magari che sia stato istruito a non cedere alle provocazioni. Ma è anche possibile che abbia imparato a padroneggiare quella che molti esperti di psicologia chiamano "la pausa".

Djuan Short, assistente sociale certificata e insegnante di yoga abilitata di Philadelphia, spiega che la pausa è quel momento che intercorre tra un evento scatenante e la tua reazione, sia verbale, sia fisica. Short afferma che questo punto temporale, che può durare da pochi secondi a molto più a lungo, consente di assumere un atteggiamento intenzionale in merito a ciò che accade dopo, trasformando quindi una reazione impulsiva in una ponderata.

In che modo? Fare una pausa crea consapevolezza di sé, costringendo a rallentare e a sintonizzarsi su se stessi in modo da poter raccogliere i pensieri e ignorare quelli improduttivi. È una competenza che non tutti abbiamo, e non è certo colpa nostra.

"Il nostro mondo non ci offre l'opportunità di sviluppare quest'abilità", afferma Raquel Martin, PhD e psicologa clinica certificata di Nashville. "Sentiamo di dover rispondere nell'immediato". Ciò è dovuto al fatto che la società odierna predilige l'immediatezza rispetto alla lentezza e alla calma, e spesso secondo Martin perdiamo la calma perché non abbiamo la possibilità di elaborare tutto quello che accade.

Secondo Short, quando reagiamo negativamente a una situazione, spesso è perché ci sentiamo stressati, insicuri o minacciati (quindi anche arrabbiati od offesi, il che può farci sentire attaccati dal punto di vista personale). Tutte queste sensazioni possono attivare il sistema nervoso simpatico, che è responsabile dell'aggressività, della fuga o del blocco. Potresti anche notare che la frequenza cardiaca e il respiro accelerano, i muscoli diventano tesi e che inizi a sudare. Short dice inoltre che questa reazione è un meccanismo di sopravvivenza per prepararsi a reagire rapidamente a situazioni di pericolo. Ma il traffico congestionato o le troppe cose da fare non sono di certo situazioni di pericolo, anche se ci fanno venir voglia di fuggire o di metterci a urlare.