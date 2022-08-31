Come ammorbidire un guanto da baseball

Esistono moltissimi tipi di trucchi e soluzioni rapide per ammorbidire i guanti da baseball o da softball. Alcuni provano con l'acqua calda, altri scaldano il guanto nel forno o ci passano sopra con l'auto.



"Se comprassi una giacca in pelle nuova, la metteresti nel forno? Non eviteresti di bagnare un cappotto o una borsa in pelle?", osserva Rembielak. "Per il guanto, vale lo stesso".



Capen e Rembielak spiegano che i fattori più importanti per ammorbidirlo nel modo giusto e conformarlo alla mano sono il tempo e l'uso.

"Mi piace ammorbidire il guanto ricevendo la palla e lavorando la pelle con le mani", aggiunge Capen. Questo metodo consente di personalizzare il guantone in base al tuo ruolo o al tuo stile di gioco.

"Mi piace che il pollice sia un po' morbido e che le dita abbiano un po' di curvatura (verso l'interno). Quindi, quando ricevo la palla per ammorbidire il guanto, tengo a mente l'indicazione di piegare manualmente la pelle sul pollice e sulle dita", precisa.

In questo modo, il guanto incanala la palla come fosse un imbuto e hai una presa migliore con la mano che deve effettuare il lancio.

Ammorbidire un guanto manualmente e giocando richiede tempo. Inizialmente sentirai che il guanto è rigido. Rembielak spiega che possono occorrere da tre settimane a qualche mese per rendere il guanto pronto per una partita.



Se lo usi durante l'allenamento per determinati esercizi, Rembielak consiglia di informare l'allenatore che sei nella fase di ammorbidimento del guanto. Se la palla dovesse uscire dal guanto, "saprà se l'errore è tuo o se dipende dal guanto. Se i tuoi movimenti sono corretti e la palla esce, nessun problema", commenta.

Tra un tiro e l'altro, continua a manipolare la pelle. E fai lo stesso a casa alla fine di ogni allenamento. Rembielak suggerisce di ammorbidire le dita e di passare alla base del guanto in un secondo momento. Piegalo nel senso opposto a quello in cui vuoi che si chiuda e ammorbidisci la pelle con un movimento circolare con entrambe le mani.

Capen consiglia di utilizzare il guanto "vecchio e affidabile" per le partite e di usare quello nuovo per parte dell'allenamento, durante partite amatoriali, con una rete di rimbalzo o anche mentre sei sul divano finché non si sarà ammorbidito.