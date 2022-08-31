Come ammorbidire un guanto da baseball

Come ammorbidire il tuo guanto da baseball o softball
Cura dei prodotti
Questi consigli ti aiuteranno a trasformare un guanto nuovo e rigido in un guanto perfetto che indosserai per anni.
Un nuovo guanto da baseball o softball è un acquisto importante: è una parte dell'attrezzatura da gioco che potrai usare per più stagioni. Come ogni giocatore sa, è importante ammorbidire il guanto correttamente prima di giocare. Devi sentirlo come un'estensione naturale della mano, in grado di contenere facilmente la palla.
"Ma non bisogna avere fretta di maneggiare la pelle per chiudere il guanto", afferma George Capen, allenatore alla Georgetown University ed ex giocatore nella Minor League Baseball.
"La priorità dovrebbe essere quella di ammorbidire (il guanto) nei punti giusti", sostiene. "La cosa peggiore che possa succedere è ammorbidirlo per renderlo soffice e utilizzabile, ma non apprezzare la sensazione che ti dà quando ricevi la palla o quando è a contatto con la mano".
Ammorbidirlo correttamente vuol dire fare in modo che il guanto sia sufficientemente flessibile per chiudersi bene, ma anche per conformarsi alla mano e allo stile di gioco. Segui i consigli di Capen e Megan Rembielak, allenatrice di softball giovanile a West Palm Beach in Florida ed ex giocatrice universitaria di softball, per far sì che tu possa apprezzare il tuo nuovo guanto e usarlo per tutta la stagione.
Perché è necessario ammorbidire un guanto da baseball o softball?
Quando acquisti un guanto nuovo, potresti provare, istintivamente, a chiuderlo. Ma, contrariamente ai trucchetti usati dai giocatori a tale scopo, sia Capen sia Rembielak affermano che "chiudere il guanto" non è l'obiettivo principale del processo di ammorbidimento.
"L'obiettivo è ottenere una sacca il più grande possibile", afferma Rembielak. Secondo quest'ultima, la palla deve essere afferrata e raccolta nella sacca, vicino alla base delle dita.
Quindi, una volta ammorbidito correttamente, il guanto dovrebbe offrire lo spazio giusto in quel punto per accogliere la palla, invece di essere disteso. Rembielak spiega che, se il guanto è piatto, devi sforzare le dita per tenerlo aperto, e questo non ti permette di effettuare facilmente la presa.
Capen aggiunge che un altro motivo per cui è importante ammorbidire il tuo nuovo guanto è fare in modo che si conformi precisamente alla mano e allo stile di gioco. Ecco perché Capen suggerisce di lasciare che il tempo ammorbidisca il guanto, senza affidarsi a nessun trucchetto. Il modo migliore per riuscirci? Usarlo spesso.
In questo modo il guanto si ammorbidirà nei punti giusti e si adatterà alla mano. E più ti alleni con il guanto, più ti sentirai a tuo agio il giorno della partita.
Come ammorbidire correttamente un guanto da baseball o softball
Esistono moltissimi tipi di trucchi e soluzioni rapide per ammorbidire i guanti da baseball o da softball. Alcuni provano con l'acqua calda, altri scaldano il guanto nel forno o ci passano sopra con l'auto.
"Se comprassi una giacca in pelle nuova, la metteresti nel forno? Non eviteresti di bagnare un cappotto o una borsa in pelle?", osserva Rembielak. "Per il guanto, vale lo stesso".
Capen e Rembielak spiegano che i fattori più importanti per ammorbidirlo nel modo giusto e conformarlo alla mano sono il tempo e l'uso.
"Mi piace ammorbidire il guanto ricevendo la palla e lavorando la pelle con le mani", aggiunge Capen. Questo metodo consente di personalizzare il guantone in base al tuo ruolo o al tuo stile di gioco.
"Mi piace che il pollice sia un po' morbido e che le dita abbiano un po' di curvatura (verso l'interno). Quindi, quando ricevo la palla per ammorbidire il guanto, tengo a mente l'indicazione di piegare manualmente la pelle sul pollice e sulle dita", precisa.
In questo modo, il guanto incanala la palla come fosse un imbuto e hai una presa migliore con la mano che deve effettuare il lancio.
Ammorbidire un guanto manualmente e giocando richiede tempo. Inizialmente sentirai che il guanto è rigido. Rembielak spiega che possono occorrere da tre settimane a qualche mese per rendere il guanto pronto per una partita.
Se lo usi durante l'allenamento per determinati esercizi, Rembielak consiglia di informare l'allenatore che sei nella fase di ammorbidimento del guanto. Se la palla dovesse uscire dal guanto, "saprà se l'errore è tuo o se dipende dal guanto. Se i tuoi movimenti sono corretti e la palla esce, nessun problema", commenta.
Tra un tiro e l'altro, continua a manipolare la pelle. E fai lo stesso a casa alla fine di ogni allenamento. Rembielak suggerisce di ammorbidire le dita e di passare alla base del guanto in un secondo momento. Piegalo nel senso opposto a quello in cui vuoi che si chiuda e ammorbidisci la pelle con un movimento circolare con entrambe le mani.
Capen consiglia di utilizzare il guanto "vecchio e affidabile" per le partite e di usare quello nuovo per parte dell'allenamento, durante partite amatoriali, con una rete di rimbalzo o anche mentre sei sul divano finché non si sarà ammorbidito.
Come ammorbidire un guanto da ricevitore da baseball o softball
Secondo Capen, i guanti da ricevitore richiedono un approccio diverso. Questi guanti sono infatti notoriamente rigidi quando sono nuovi. Per ammorbidire efficacemente un guanto da ricevitore, è necessario unire l'indice e il pollice per ottenere una chiusura efficace.
In alternativa, vai in campo: per muovere il guanto e fare in modo che si chiuda più facilmente, Rembielak consiglia di fare qualche ripetizione con la macchina lanciapalle, così non devi preoccuparti se la palla esce.
Come prendersi cura del guanto da baseball o da softball ammorbidito
1.Fai attenzione ai lacci.
Capen ha un guanto che usa da 13 anni. Il segreto per cui è ancora utilizzabile è tenere d'occhio i lacci.
"Poiché anche i lacci sono in pelle, è naturale che si ammorbidiscano. Quando accade, il guanto si affloscia un po'", afferma. Stringendo manualmente i lacci, è possibile mantenere la forma del guanto nel tempo.
"Nei punti in cui è allentato, segui il laccio e stringilo poco a poco", afferma. Consiglia inoltre di prestare particolare attenzione alle dita del guanto, che tendono ad allentarsi di più.
2.Non lasciare il guanto nel borsone.
Secondo Rembielak, quando lo metti nel borsone, il guanto può piegarsi in qualsiasi modo. Invece di mantenere la sacca aperta e di chiudersi intorno alla palla nel modo desiderato per la presa, il guanto potrebbe piegarsi e chiudersi con angolature diverse.
Rembielak aggiunge che, se si vuole riporre il guanto nel borsone, bisogna assicurarsi che la sacca non venga deformata. Ad esempio, metti una palla nella sacca e avvolgi una fascia o un elastico intorno alla base del guanto, non alle dita. La fascia non deve schiacciare le dita l'una contro l'altra, ma deve avvolgere la sacca intorno alla palla.
3.Riponi il guanto su una superficie piana con il palmo rivolto verso il basso.
Per evitare che il guanto si distenda, Rembielak consiglia di rimuoverlo dal borsone da baseball o softball una volta a casa e di riporlo su un tavolo o una mensola. Il pollice e il mignolo devono poggiare sulla superficie piana (come un tavolo o una mensola) e la sacca deve essere rivolta verso il basso. In questa posizione la sacca del guanto rimarrà aperta.
4.Usa con moderazione olio o altri prodotti per la casa.
Quando alcune parti del guanto iniziano a seccarsi, alcuni giocatori applicano dell'olio per mantenere il guanto morbido. Se vuoi farlo, Capen suggerisce di procedere con cautela senza immergere il guanto nell'olio per evitare che rimanga unto. Applicalo invece in piccole quantità solo sui punti più secchi.
Evita di usare la crema da barba per ammorbidire il guanto. Sebbene un tempo si trattasse di un trucco diffuso, soprattutto a causa dell'olio di lanolina che contenevano, le creme da barba attuali possono seccare i guanti da baseball o da softball.
Testo a cura di Greg Presto