Come abbinare una maglia da baseball Nike

Maglie da baseball Nike: come abbinarle
Consigli di stile
Questa guida ti aiuterà realizzare il look da tifoseria perfetto.
Il baseball è uno sport ideale per intrattenere i tifosi, che amano rilassarsi sugli spalti nei pomeriggi estivi godendosi i nove inning con una bevanda fresca e uno spuntino.
Indossare una maglia da baseball è un ottimo modo per sostenere la tua squadra, proprio come faresti nel caso del basket o del calcio con la relativa maglia. Ma al di là delle partite, è un capo che puoi comunque scegliere anche per l'uso quotidiano. Dopotutto, puoi mostrare quanto ami la tua squadra senza rinunciare allo stile: con un solo look puoi raggiungere entrambi gli obiettivi.
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Per i weekend all'insegna del relax o le feste estive, una maglia da baseball è un'opzione che spesso non si considera, ma che può aggiungere un tocco sportivo ai tuoi outfit. Se sei a corto di idee per gli abbinamenti, puoi provare uno di questi look.
In questo articolo ti suggeriamo cinque outfit che vedono protagonista la tua maglia da baseball, sempre con un occhio rivolto allo stile. Le idee che ti proponiamo sono perfette anche per fare il tifo il giorno della partita, ma puoi benissimo indossare la maglia da baseball della tua squadra preferita anche quando non sei allo stadio.
Con questi outfit potrai tifare la tua squadra con stile in ogni situazione: in tribuna ma anche con gli amici al bar una volta concluso il campionato.
Come abbinare una maglia da baseball
1.Non solo per la partita
La tua maglia da baseball rimane in fondo all'armadio fino al giorno della partita? È il momento di pensare a come utilizzarla anche in altre occasioni.
Dimostra la passione per la tua squadra del cuore indossando una maglia sportiva al posto della solita t-shirt. Un modo per realizzare un look semplice ma accattivante è scegliere un paio di scarpe degli stessi colori della maglia. Per completare il tutto, indossa una giacca: sarà la nota elegante per controbilanciare gli elementi sportivi.
2.Look Home Run
Perché relegare le maglie da baseball solo al giorno della partita? Sfoggia il tuo stile e sostieni la tua squadra indossando una maglia da baseball come faresti con una camicia o una giacca leggera.
Per gli eventi estivi che richiedono un abbigliamento sportivo ma curato, puoi mettere la tua maglia oversize sopra a un miniabito casual, per un effetto piacevole e originale. Un paio di sneakers alla moda, come le Dunk dal taglio alto, completeranno con stile questo look rilassato.
3.Stile d'impatto
Se la maglia della tua squadra ha una combinazione di colori riconoscibile (come il verde e l'oro degli Oakland A), cogli l'occasione per valorizzarla al massimo, senza esagerare o creare contrasti eccessivi con gli altri capi che indossi.
Il segreto? Rimanere sul neutro con il resto del look, ad esempio con un paio di shorts taupe, occhiali da sole semplici e sneakers in una tonalità neutra simile o che richiami con qualche dettaglio i colori della maglia.
4.Look sportivo
Non sai cosa indossare con una maglia da baseball quando vuoi restare sul casual? La maglia della tua squadra preferita può dare il tocco finale a un outfit sportivo e rilassato.
Inizia con un paio di shorts da ciclista e una canotta casual o un reggiseno sportivo Longline, poi metti sopra la tua maglia. Per finire, indossa le sneakers che porti di solito nel weekend, come un paio di inconfondibili Air Max. E se c'è il sole, non dimenticare il cappello da baseball.
5.Look a strati
Non avere paura di sperimentare con un look a strati. Indossa una maglia a maniche lunghe sotto la maglia per sostenere la tua squadra (naturalmente in un colore coordinato). Quando fa freddo, potrai contare sul calore extra della maglia aggiuntiva a maniche lunghe, specie se sei in tribuna.
Se cerchi una soluzione casual adatta a tutti i giorni, puoi scegliere un paio di pantaloni cargo neutri e completare il tutto con delle scarpe colorate ma discrete. L'effetto finale funzionerà a meraviglia senza sembrare troppo studiato.
Testo a cura di Aemilia Madden