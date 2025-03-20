Come abbinare una felpa con cappuccio 

Cos'hanno in comune le commissioni del sabato mattina e una lezione di pilates? La necessità di un outfit semplice e confortevole. Abbina una felpa con cappuccio e zip a capi aderenti da allenamento e avrai un outfit ideale, che puoi indossare in un attimo prima di uscire di casa. Per un look raffinato, opta per capi in colori neutri coordinati e completa l'outfit con un paio di Air Force 1 intramontabili e d'impatto.