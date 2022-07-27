Le migliori attrezzature per l'aerobica acquatica per principianti

Aerobica in acqua per principianti: gli articoli migliori per l'allenamento
Guida all'acquisto
Dai un'occhiata a otto articoli per l'aerobica in acqua per migliorare il tuo allenamento in piscina, secondo un'istruttrice di acquafitness.
Gli allenamenti in acqua hanno molteplici benefici: sono una forma di esercizio fisico a basso o zero impatto che elimina la pressione dalle articolazioni e possono essere un'ottima opzione di cross training per le persone che vogliono far riposare il corpo dopo uno sport ad alto impatto come la corsa.
L'aerobica in acqua comporta l'esecuzione di esercizi aerobici (o cardio) in acqua, comprese le variazioni di esercizi cardio tradizionali come camminata, jumping jack e sollevamenti di gambe e braccia. L'aerobica in acqua può anche servire come forma di allenamento di resistenza. L'acqua crea una resistenza maggiore rispetto all'aria, quindi allenarsi in acqua può contribuire a migliorare forza e resistenza riducendo l'impatto sulle articolazioni.
"Tieni presente che sei tu a determinare il tuo livello di resistenza", spiega Courtney Virden, istruttrice di acquafitness a Calabasas, in California. "Quindi, se ti muovi lentamente non avrai molta resistenza, ma se ti muovi rapidamente creerai un'enorme resistenza".
Per ottenere il massimo da una sessione in piscina, Virden consiglia di utilizzare alcuni articoli per l'aerobica in acqua per rendere l'allenamento più impegnativo. Dai un'occhiata ai consigli di Virden su articoli divertenti e funzionali per mantenere i tuoi workout acquatici interessanti (ed efficaci).
Otto articoli essenziali per l'aerobica in acqua
1. Costume da bagno
Per prima cosa, indossa un costume da bagno ad alte prestazioni per prepararti al tuo workout in acqua. Nike offre una vasta gamma di costumi da bagno per uomo e donna, tra cui costumi interi, bikini, pantaloncini da bagno, jammer e slip. Per una maggiore protezione dal sole, abbina il costume da bagno a una maglia Hydroguard e assicurati di applicare la crema solare sulla pelle esposta.
2. Cintura galleggiante
Molti runner (o altri atleti che praticano sport ad alto impatto) imparano la corsa in piscina dopo aver subito un infortunio. La corsa in piscina è un'alternativa a basso impatto alla corsa su strada, e può essere benefica per il recupero e la riabilitazione dagli infortuni.
"Indossare una cintura [galleggiante] ti consente di galleggiare nella parte più profonda della piscina e, in molti esercizi, dovrai usare gli addominali profondi per rimanere in posizione verticale", afferma Virden. "Consente inoltre di eseguire movimenti più dinamici in acqua".
Oltre alla corsa e alla camminata in piscina, è possibile provare a fare esercizi pliometrici. Questo tipo di allenamento aiuta a sviluppare potenza ed esplosività e consiste nel saltare per esercitare la massima forza in brevi intervalli di tempo. Sulla terra, i salti pliometrici esercitano una pressione sulle articolazioni, ma in acqua si possono eseguire senza stressare il corpo.
"È possibile fare salti pliometrici nella parte meno profonda della piscina e camminare o correre in quella meno profonda o più profonda, con l'aiuto di una cintura galleggiante", aggiunge Virden. "Si può fare [pliometria] a tutti i livelli, e un principiante avrà semplicemente meno esplosività di chi si allena con i salti. L'acqua è utile per ridurre notevolmente l'impatto sulle articolazioni durante i salti".
3. Manubri
I manubri in piscina aggiungono più resistenza agli esercizi, contribuendo a sviluppare la forza e la resistenza durante l'allenamento in acqua, come spiega Virden. Puoi eseguire movimenti come semplici trazioni, falcate frontali e curl dei bicipiti con pesi. Virden consiglia di usare un po' di creatività e ricreare in acqua gli esercizi che fai normalmente fuori, utilizzando i pesi per rendere l'allenamento più impegnativo (se è il tuo obiettivo).
4. Scarpette da nuoto
Le scarpe da nuoto sono un altro tipo di pesi che Virden consiglia di usare durante gli allenamenti in piscina. Visto che si indossano ai piedi, aggiungono resistenza per rinforzare la parte inferiore del corpo e offrono benefici simili a quelli dei manubri per la parte superiore del corpo.
Come per gli esercizi a corpo libero o con i manubri, più velocemente esegui un esercizio con le scarpette ai piedi, più resistenza crei nell'acqua. Basta che fai attenzione a usare la tecnica giusta quando acceleri i movimenti.
5. Tavoletta
Se non hai disposizione una cintura galleggiante, ma puoi procurarti una tavoletta, quest'ultima può essere un ottimo strumento per rafforzare i muscoli delle gambe e garantirti allo stesso tempo un workout cardio efficace in acqua. Tieni la tavoletta dritta davanti a te mentre batti le gambe per spingerti in avanti nell'acqua.
6. Cuffia
La cuffia è un accessorio utile per l'acquafitness, perché impedisce al cloro di danneggiare i capelli e li tiene lontani dal viso e dalla piscina. Nike offre diverse opzioni di cuffie in silicone di diversi colori.
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7. Borsa da nuoto
La borsa da nuoto è un accessorio indispensabile per trasportare tutta la tua attrezzatura per l'aerobica in acqua. Nike offre una varietà di borse e borsoni per il nuoto in diversi colori e motivi, che sono traforati per drenare l'acqua. In questo modo, il costume, l'asciugamano e gli altri articoli possono asciugarsi anche se riposti all'interno.
8. Occhialini
Gli occhialini aiutano a proteggere gli occhi dall'acqua, e quelli con le lenti a specchio aiutano a ridurre il bagliore e i raggi UV in condizioni di luminosità. Se pensi di tenere la testa fuori dall'acqua durante l'allenamento, potresti non aver bisogno degli occhialini, ma è una buona idea averli a portata di mano nel caso in cui dovessi nuotare sott'acqua.
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Testo di Emilia Benton