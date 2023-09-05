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HOME: Finding Our Place Through Sport

"Rifugiato, migrante, straniero": tutte etichette che non potranno mai definire chi siamo. Con la nuova docuserie "HOME", conosciamo atleti* e comunità che hanno dovuto lasciare il proprio luogo di origine e trovare un posto nel mondo attraverso lo sport.

Protagonista del secondo episodio della docuserie "HOME" è Alphonso Davies. Scopri come ha trovato il suo posto grazie all'aiuto fondamentale dello sport. Dalla sua prima squadra a Edmonton, in Canada, Alphonso è salito alla ribalta mondiale ridefinendo le etichette e gli stereotipi attribuiti alle comunità di profughi e ispirando una nuova generazione a inseguire un entusiasmante futuro. "Non si può etichettare un futuro che non è stato ancora scritto." – Alphonso Davies

Data di pubblicazione originale: 21 giugno 2023

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