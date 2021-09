Come acquistare il giusto abbigliamento per lo yoga

Come scegliere pantaloni da yoga da donna e da uomo

In generale, è meglio indossare pantaloni da yoga aderenti a tutta lunghezza, che non scivolino quando devi assumere posizioni che richiedono di tenere i polpacci o le caviglie.I pantaloni a tre quarti lasciano scoperte le caviglie e rendono difficili tali posizioni, soprattutto se hai le gambe scivolose per il sudore.

Ci sono anche pantaloni da yoga morbidi dal taglio affusolato, ideali per lo yoga che si focalizza maggiormente sulla respirazione e sulla meditazione piuttosto che sui movimenti intensi come quelli del vinyasa.

I pantaloni da yoga a vita alta offrono una maggiore copertura e in genere valorizzano molte diverse forme del corpo.Considera che i pantaloni da yoga non sono uguali ai leggings.I leggings si indossano per la loro comodità, ma potrebbero non essere la scelta più adatta se sono in cotone, dato che tende ad assorbire l'umidità e ad appesantire gli abiti, anziché allontanare il sudore.

Per gli uomini, i modelli di pantaloni da yoga tendono a essere più aderenti e più simili ai pantaloni jogger, ma offrono comunque una salda fascia in vita e flessibilità senza cedimenti.Alcuni uomini scelgono di indossare pantaloni con compression fit sotto gli shorts oppure un paio di shorts traspiranti.

Metti alla prova sia i capi da uomo che quelli da donna indossandoli e piegandoti: vuoi certo evitare che i pantaloni si strappino durante la lezione.Alcuni tessuti potrebbero sembrare opachi, finché non ti allunghi o ti pieghi.