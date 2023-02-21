I sette migliori accessori da calcio Nike da donna
Guida all'acquisto
Preparati per la partita con i capi e gli accessori Nike Football progettati per ottimizzare velocità, agilità e precisione in campo.
Per chi gioca a calcio, ogni secondo in campo conta. E a prescindere dal ruolo, il tempo che serve a sistemare i parastinchi o qualsiasi altra distrazione non è solo un fastidio, ma un momento che potrebbe costarti la partita.
Certo, l'efficacia degli articoli da calcio va ben oltre la loro funzione. Presentarsi in campo con una divisa elegante può infondere enorme fiducia in qualsiasi atleta e squadra.
Dai un'occhiata a questi sette must-have Nike Football da donna, pensati per accompagnare il talento delle calciatrici di ogni livello.
Sette articoli indispensabili Nike Football da donna
1. Scarpe da calcio con la calzata giusta
Indipendentemente dalla superficie di gioco (erba sintetica, erba artificiale o campo di cemento), il paio di scarpe giusto è uno degli acquisti più importanti per chi gioca a calcio. Anche se le tre linee principali di scarpe Nike (Phantom, Mercurial e Tiempo) sono progettate per adattarsi al livello di abilità delle giocatrici in tutti i ruoli, alcune sono più adatte a determinate preferenze e stili di gioco. Ecco cosa offre ogni linea:
Nike Phantom: queste scarpe sono caratterizzate da una speciale texture con motivo in rilievo, progettata per dare alle giocatrici il massimo controllo e imprimere la massima rotazione alla palla. Il sistema di allacciatura asimmetrico, poi, migliora la precisione di tiri, passaggi e dribbling.
Nike Mercurial: probabilmente hai visto queste scarpe ultraleggere ai piedi di giocatori professionisti negli stadi di tutto il mondo. Le scarpe Nike Mercurial sono studiate per la velocità. Molti modelli delle scarpe Mercurial sono realizzati con Vaporposite+, un mesh a griglia aderente che aiuta a massimizzare il controllo della palla ad altissime velocità.
Nike Tiempo: con morbida pelle di alta qualità e una suola interna imbottita con linguetta in mesh adattivo, le scarpe Nike Tiempo sono progettate per il comfort dell'atleta. Ma queste scarpe sono anche pensate per la velocità e l'agilità, con molti modelli Tiempo caratterizzati da texture in rilievo sulla parte anteriore per passaggi, dribbling e tiri della massima precisione.
2. Parastinchi robusti e scaldamuscoli
Fondamentale per prevenire gli infortuni sui campi da calcio, un buon paio di parastinchi ti protegge da eventuali colpi e resta ben nascosto sotto i calzettoni. I parastinchi Nike sono realizzati con un robusto guscio in composito, traforato per maggiore traspirabilità, mentre gli scaldamuscoli con compression fit aiutano a tenerli in posizione.
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3. Shorts traspiranti
Con 90 minuti di scatti, contrasti e scivolate, le gambe dell'atleta sono messe a dura prova durante una partita di calcio. Per questo un paio di shorts traspiranti e leggeri sono fondamentali. Gli shorts Nike Football sono caratterizzati da un tessuto leggermente elasticizzato e da una fascia in mesh in vita, per un fit aderente ma non troppo stretto.
4. Comoda giacca da riscaldamento
Le giacche Nike Football aiutano a mantenere al caldo le atlete durante gli esercizi pre-partita e sono resistenti all'umidità in caso di condizioni meteo avverse.
5. Bra sostenitivo
Il bra è un elemento chiave delle prestazioni. Con un'ampia gamma di stili (chiusura posteriore, chiusura anteriore e senza chiusura), taglie che vanno dalla XS alla 3X e coppe dalla A alla G, i bra Nike sono progettati per offrire velocità, agilità e atletismo straordinari in campo. Per non parlare dell'ampia varietà di colori e design tra cui puoi scegliere.
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6. Fasce che tengono a bada sudore e capelli
Per le calciatrici è importante che capelli e sudore non ostacolino la visione ottimale del gioco. Le fasce Nike aderiscono bene alla testa, così le difensore possono tenere d'occhio le avanzate delle attaccanti avversarie, e le punte possono avere una visuale perfetta sui calci d'angolo e qualsiasi azione decisiva sul campo.
7. Maglie traspiranti
Che sia corta, aderente o a taglio ampio, una maglia da calcio funzionale segue in modo fluido i movimenti dell'atleta, allontanando il sudore e favorendone l'evaporazione. Diverse maglie da calcio Nike sono dotate di tecnologia Nike Dri-FIT, una struttura in microfibra che favorisce la dispersione del sudore sulla superficie del tessuto (e via dal corpo).
Testo di Julia Sullivan, personal trainer certificata A.C.E.