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Kék Hátizsákok

(21)
Nike
Nike Hátizsák (21 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike
Hátizsák (21 l)
37,99 €
Nike
Nike Hátizsák nagyobb gyerekeknek (20 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike
Hátizsák nagyobb gyerekeknek (20 l)
34,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Gyerek futballhátizsák (22 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy Team
Gyerek futballhátizsák (22 l)
32,99 €
Nike JDI
Nike JDI Minihátizsák gyerekeknek (11 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike JDI
Minihátizsák gyerekeknek (11 l)
29,99 €
Nike JDI Backpack 2.0
Nike JDI Backpack 2.0 Minihátizsák gyerekeknek (11 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike JDI Backpack 2.0
Minihátizsák gyerekeknek (11 l)
27,99 €
Nike
Nike Gyerekhátizsák (20 l)
Nike
Gyerekhátizsák (20 l)
37,99 €
Chelsea 25/26
Chelsea 25/26 Nike Heritage hátizsák
Chelsea 25/26
Nike Heritage hátizsák
39,99 €
Nike Academy
Nike Academy Hátizsák (közepes, 24 l)
Nike Academy
Hátizsák (közepes, 24 l)
37,99 €
Nike Academy
Nike Academy Futballhátizsák (nagy méret, 30 l)
Nike Academy
Futballhátizsák (nagy méret, 30 l)
47,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Hátizsák (30 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Academy Team
Hátizsák (30 l)
42,99 €
FC Barcelona 25/26
FC Barcelona 25/26 Nike Heritage Aop hátizsák
Most érkezett
FC Barcelona 25/26
Nike Heritage Aop hátizsák
39,99 €
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Hátizsák (25 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Heritage Sweep
Hátizsák (25 l)
47,99 €
Nike Brasilia
Nike Brasilia Hátizsák (közepes, 24 l)
Újrahasznosított anyagok
Nike Brasilia
Hátizsák (közepes, 24 l)
44,99 €
Jordan
Jordan monogramos hasított bőr hátizsák (23,5 l)
Jordan
monogramos hasított bőr hátizsák (23,5 l)
119,99 €
Anglia 2026/27 Academy Backpack
Anglia 2026/27 Academy Backpack Nike Academy hátizsák
Anglia 2026/27 Academy Backpack
Nike Academy hátizsák
49,99 €
Horvátország 2026/27 Heritage Backpack
Horvátország 2026/27 Heritage Backpack Nike Heritage hátizsák
Horvátország 2026/27 Heritage Backpack
Nike Heritage hátizsák
39,99 €
Jordan
Jordan Monogram hasított bőr edzőtáska (40 l)
Jordan
Monogram hasított bőr edzőtáska (40 l)
164,99 €
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Nike Jdi mini hátizsák
Paris Saint-Germain 25/26
Nike Jdi mini hátizsák
34,99 €
Paris Saint Germain 2026/27 Academy Backpack
Paris Saint Germain 2026/27 Academy Backpack Nike Academy hátizsák
Paris Saint Germain 2026/27 Academy Backpack
Nike Academy hátizsák
49,99 €
Atlético Madrid 25/26
Atlético Madrid 25/26 Nike Academy hátizsák
Atlético Madrid 25/26
Nike Academy hátizsák
49,99 €
Jordan
Jordan Brazília hátizsák (23,7 l)
Jordan
Brazília hátizsák (23,7 l)
30% kedvezmény