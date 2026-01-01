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Tottenham Hotspur Club Nike Soccer puha sapka - Obsidian/Fehér

Tottenham Hotspur Club

Nike Soccer puha sapka

27,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Tedd teljessé a meccsnapi szetted a Tottenham Hotspur puha sapkával.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: HQ6807-451

Tottenham Hotspur Club

27,99 €

Tedd teljessé a meccsnapi szetted a Tottenham Hotspur puha sapkával.

A termék előnyei

  • Könnyű, szellőző, szőtt anyag.
  • A közepes mélységű sapka tökéletes a mindennapokra.

Termékadatok

  • Ívelt napellenző
  • 100% poliészter
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: HQ6807-451

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Tottenham Hotspur Club Nike Soccer puha sapka

    Tottenham Hotspur Club

    27,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed