1 / 6. kép
Tottenham Hotspur Club
Nike Soccer puha sapka
27,99 €
Tedd teljessé a meccsnapi szetted a Tottenham Hotspur puha sapkával.
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: HQ6807-451
Tottenham Hotspur Club
27,99 €
Tedd teljessé a meccsnapi szetted a Tottenham Hotspur puha sapkával.
A termék előnyei
- Könnyű, szellőző, szőtt anyag.
- A közepes mélységű sapka tökéletes a mindennapokra.
Termékadatok
- Ívelt napellenző
- 100% poliészter
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: HQ6807-451
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Tottenham Hotspur Club.
Tottenham Hotspur Club
27,99 €