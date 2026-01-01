Jordan
tornazsák (4 l)
Fogd a felszerelésed, és indulj útnak ezzel a könnyű és egyszerű táskával, amely elcsomagolható és kényelmes. A táska száját összehúzó zsinórok vállpántként is funkcionálnak, így hátizsákként vagy válltáskaként is hordhatod, az elülső rejtett cipzáras zsebekben pedig biztonságban tudhatod kisebb értékeidet és azokat a dolgokat, amiket gyorsan elő szeretnél venni.
- Megjelenített szín: Fekete/Gym Red/Gym Red
- Stílus: IR8408-013
Jordan
Fogd a felszerelésed, és indulj útnak ezzel a könnyű és egyszerű táskával, amely elcsomagolható és kényelmes. A táska száját összehúzó zsinórok vállpántként is funkcionálnak, így hátizsákként vagy válltáskaként is hordhatod, az elülső rejtett cipzáras zsebekben pedig biztonságban tudhatod kisebb értékeidet és azokat a dolgokat, amiket gyorsan elő szeretnél venni.
Termékadatok
- 46 cm (ma.) × 36 cm (h.) × 3 cm (mé.); Pánt hossza: 46 cm (a legrövidebbre állítva)
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Gym Red/Gym Red
- Stílus: IR8408-013
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Jordan