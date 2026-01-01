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Jordan tornazsák (4 l) - Fekete/Gym Red/Gym Red

Jordan

tornazsák (4 l)

22,99 €
EGY MÉRET

Fogd a felszerelésed, és indulj útnak ezzel a könnyű és egyszerű táskával, amely elcsomagolható és kényelmes. A táska száját összehúzó zsinórok vállpántként is funkcionálnak, így hátizsákként vagy válltáskaként is hordhatod, az elülső rejtett cipzáras zsebekben pedig biztonságban tudhatod kisebb értékeidet és azokat a dolgokat, amiket gyorsan elő szeretnél venni.


  • Megjelenített szín: Fekete/Gym Red/Gym Red
  • Stílus: IR8408-013

Jordan

22,99 €

Fogd a felszerelésed, és indulj útnak ezzel a könnyű és egyszerű táskával, amely elcsomagolható és kényelmes. A táska száját összehúzó zsinórok vállpántként is funkcionálnak, így hátizsákként vagy válltáskaként is hordhatod, az elülső rejtett cipzáras zsebekben pedig biztonságban tudhatod kisebb értékeidet és azokat a dolgokat, amiket gyorsan elő szeretnél venni.

Termékadatok

  • 46 cm (ma.) × 36 cm (h.) × 3 cm (mé.); Pánt hossza: 46 cm (a legrövidebbre állítva)
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Gym Red/Gym Red
  • Stílus: IR8408-013

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Jordan tornazsák (4 l)

    Jordan

    22,99 €

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