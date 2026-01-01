Jordan tornazsák (4 l)

Fogd a felszerelésed, és indulj útnak ezzel a könnyű és egyszerű táskával, amely elcsomagolható és kényelmes. A táska száját összehúzó zsinórok vállpántként is funkcionálnak, így hátizsákként vagy válltáskaként is hordhatod, az elülső rejtett cipzáras zsebekben pedig biztonságban tudhatod kisebb értékeidet és azokat a dolgokat, amiket gyorsan elő szeretnél venni.

Megjelenített szín: Fekete/Gym Red/Gym Red

Stílus: IR8408-013