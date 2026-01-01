Chelsea FC Strike+ SE Nike Soccer Repel szőtt férfi futballnadrág

Újrahasznosított anyagok
Chelsea FC Strike+ SE
Nike Soccer Repel szőtt férfinadrág
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított szálakból készült
Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klasszikus klublogóval és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott nadrág vízlepergető nejlon külső rétege és hálós bélése szárazon tart és hűsít.
- Megjelenített szín: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stílus: IB3858-426
Chelsea FC Strike+ SE
Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klasszikus klublogóval és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott nadrág vízlepergető nejlon külső rétege és hálós bélése szárazon tart és hűsít.
Termékadatok
- Cipzáras zsebek
- Rugalmas derékrész
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stílus: IB3858-426
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
- Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.
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Chelsea FC Strike+ SE