Chelsea FC Strike+ SE Nike Soccer Repel szőtt férfi futballnadrág

Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klasszikus klublogóval és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott nadrág vízlepergető nejlon külső rétege és hálós bélése szárazon tart és hűsít.

Megjelenített szín: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Stílus: IB3858-426