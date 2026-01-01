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Chelsea FC Strike+ SE Nike Soccer Repel szőtt férfi futballnadrág - Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Újrahasznosított anyagok

Chelsea FC Strike+ SE

Nike Soccer Repel szőtt férfinadrág

89,99 €

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított szálakból készült

Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klasszikus klublogóval és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott nadrág vízlepergető nejlon külső rétege és hálós bélése szárazon tart és hűsít.


  • Megjelenített szín: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Stílus: IB3858-426

Chelsea FC Strike+ SE

89,99 €

Mit szólnál, ha adnánk egy kis 90-es évekbeli stílust a Chelsea FC-gyűjteményedhez? A klasszikus klublogóval és a népszerű narancssárga díszítőelemekkel ellátott nadrág vízlepergető nejlon külső rétege és hálós bélése szárazon tart és hűsít.

Termékadatok

  • Cipzáras zsebek
  • Rugalmas derékrész
  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Stílus: IB3858-426

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

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    Chelsea FC Strike+ SE Nike Soccer Repel szőtt férfi futballnadrág

    Chelsea FC Strike+ SE

    89,99 €

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