British & Irish Lions Nike Club hosszú cipzáras, női kapucnis pulóver

British & Irish Lions

74,99 €

A Nike Club hosszú cipzáras kapucnis pulóver, amelyet a kedvenc British & Irish Lions játékosaid viselnek a pályán kívül, puha anyagból és egyszerű utcai stílusban készült, így elég sokoldalú, és minden nap használható. Ez a hosszú, egészen az állig érő cipzárral felszerelt darab tökéletes extra réteg a hideg napokra.

Előnyök Kapucnis pamutpulóver, amely egész évben kényelmes viselet. A normál szabást úgy alakítottuk ki, hogy lazán illeszkedjen a törzsnél, így könnyen rétegezhető.