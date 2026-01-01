Boston Celtics Courtside Nike NBA-s szögletes fazonú férfipóló

Boston Celtics Courtside

31,49 € 44,99 € 30% kedvezmény

Mutasd ki a Celtics iránti rajongásodat minden körülmények között, örömben és a nehéz időkben egyaránt ezzel a szögletes fazonú pólóval.

Előnyök A közepes súlyú pamutanyag puha tapintású, és némi esése is van.