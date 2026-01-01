Újrahasznosított anyagok
Atlético Madrid Windrunner
Nike Therma-FIT közepes vastagságú férfi futballmellény
Elfogyott:
Ez a termék jelenleg nem kapható
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Képviseld visszafogott stílusban az Atlético Madrid csapatát. A minimalista, visszafogott dizájnnal rendelkező Therma-FIT mellény sokoldalú, sallangoktól mentes csomagolásban hozza el a meleget. A szigetelés helyén tartó, v-alakú varrás a klasszikus Windrunner kabátra emlékeztet. A külső réteg tartós, szőtt anyaga véd az enyhe eső ellen, így szárazon tartja a törzsed.
- Megjelenített szín: Fekete/Smoke Grey/Sport Red
- Stílus: HM3174-010
Atlético Madrid Windrunner
Képviseld visszafogott stílusban az Atlético Madrid csapatát. A minimalista, visszafogott dizájnnal rendelkező Therma-FIT mellény sokoldalú, sallangoktól mentes csomagolásban hozza el a meleget. A szigetelés helyén tartó, v-alakú varrás a klasszikus Windrunner kabátra emlékeztet. A külső réteg tartós, szőtt anyaga véd az enyhe eső ellen, így szárazon tartja a törzsed.
Előnyök
- A vállon, a mellkason és a törzsnél laza szabású és sportos fazonú, így elősegíti a réteges öltözködést.
- Teljes cipzáras kialakítása révén állítható a takarás és a melegség mértéke, illetve a stílus is.
Termékadatok
- Kézmelegítő zsebek
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Smoke Grey/Sport Red
- Stílus: HM3174-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 183 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Atlético Madrid Windrunner.
Atlético Madrid Windrunner