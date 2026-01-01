Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT közepes vastagságú férfi futballmellény

Képviseld visszafogott stílusban az Atlético Madrid csapatát. A minimalista, visszafogott dizájnnal rendelkező Therma-FIT mellény sokoldalú, sallangoktól mentes csomagolásban hozza el a meleget. A szigetelés helyén tartó, v-alakú varrás a klasszikus Windrunner kabátra emlékeztet. A külső réteg tartós, szőtt anyaga véd az enyhe eső ellen, így szárazon tartja a törzsed.

Megjelenített szín: Fekete/Smoke Grey/Sport Red

Stílus: HM3174-010