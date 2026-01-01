triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 7. kép
Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT közepes vastagságú férfi futballmellény - Fekete/Smoke Grey/Sport Red

Újrahasznosított anyagok

Atlético Madrid Windrunner

Nike Therma-FIT közepes vastagságú férfi futballmellény

30% kedvezmény

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Képviseld visszafogott stílusban az Atlético Madrid csapatát. A minimalista, visszafogott dizájnnal rendelkező Therma-FIT mellény sokoldalú, sallangoktól mentes csomagolásban hozza el a meleget. A szigetelés helyén tartó, v-alakú varrás a klasszikus Windrunner kabátra emlékeztet. A külső réteg tartós, szőtt anyaga véd az enyhe eső ellen, így szárazon tartja a törzsed.


  • Megjelenített szín: Fekete/Smoke Grey/Sport Red
  • Stílus: HM3174-010

Atlético Madrid Windrunner

30% kedvezmény

Képviseld visszafogott stílusban az Atlético Madrid csapatát. A minimalista, visszafogott dizájnnal rendelkező Therma-FIT mellény sokoldalú, sallangoktól mentes csomagolásban hozza el a meleget. A szigetelés helyén tartó, v-alakú varrás a klasszikus Windrunner kabátra emlékeztet. A külső réteg tartós, szőtt anyaga véd az enyhe eső ellen, így szárazon tartja a törzsed.

Előnyök

  • A vállon, a mellkason és a törzsnél laza szabású és sportos fazonú, így elősegíti a réteges öltözködést.
  • Teljes cipzáras kialakítása révén állítható a takarás és a melegség mértéke, illetve a stílus is.

Termékadatok

  • Kézmelegítő zsebek
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Smoke Grey/Sport Red
  • Stílus: HM3174-010

Méret és fazon

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Atlético Madrid Windrunner.

    Atlético Madrid Windrunner Nike Therma-FIT közepes vastagságú férfi futballmellény

    Atlético Madrid Windrunner

    30% kedvezmény

    Tedd teljessé a megjelenésed