ACG Pegasus Trail By You
Női terepfutócipő
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Fusd le a festői kilométereket párnázott kényelemben és egyedi színekben. Pontosan erről szól az ACG Pegasus Trail By You. Ezt a cipőt terepre terveztük, de megőrizte az aszfaltról már jól ismert dinamizmust – most pedig teljesen a saját kreativitásodra szabhatod. Gondoskodtunk róla, hogy nedves terepen is meglegyen a szükséges tapadás. És az illeszkedés? A szélesebb elülső rész nagyobb mozgásteret biztosít a lábujjaknak.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IQ8040-900
- Származási ország/régió: Kína
ACG Pegasus Trail By You
Fuss a festői tájakon párnázott kényelemben és kiváló tapadással.
Fusd le a festői kilométereket párnázott kényelemben és egyedi színekben. Pontosan erről szól az ACG Pegasus Trail By You. Ezt a cipőt terepre terveztük, de megőrizte az aszfaltról már jól ismert dinamizmust – most pedig teljesen a saját kreativitásodra szabhatod. Gondoskodtunk róla, hogy nedves terepen is meglegyen a szükséges tapadás. És az illeszkedés? A szélesebb elülső rész nagyobb mozgásteret biztosít a lábujjaknak.
Speciális háló a felsőrészen
A bizonyítottan bevált, könnyű, speciális hálós felsőrész egyszerre tartós és szellőző. A rengeteg választható rátétszínnek köszönhetően semmi sem szab határt az önkifejezésnek.
ReactX hab középtalp
A Pega Trail legújabb kiadása a korábbinál több ReactX habot kapott. A vastagabb talp dinamikus, stabil érzettel biztosít kiváló energia-visszanyerést.
Erősen tapadó külsőtalp
Szárnyalj a vizes ösvényeken és technikás terepen is – a Nike All Terrain Compound (ATC) legújabb generációja még megbízhatóbb tapadást ad. Ráadásul a számos színopció közül kiválaszthatod a hozzád legjobban illő palettát.
Áttervezett lábujjtér
Akár emelkedőn, akár lejtőn haladsz, megmarad a kényelmed a hosszú futások során, hiszen extra helyet hagytunk a cipőorrnál és az elülső részen. A szélesebb kialakítás nagyobb stabilitást jelent a technikás terepeken.
Tedd személyessé
A monogramod? Egy becenév? A kitűzött személyes csúcsod? Engedd szabadjára a fantáziád a cipőnyelven.
Nike By You részletek
- Súly: kb. 247 g (39-es női méret)
- Ejtés saroktól lábujjig: 8 mm
- Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
- 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre alkotásod, miközben mindenféle variációval kísérletezel.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IQ8040-900
- Származási ország/régió: Kína
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ACG Pegasus Trail By You
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