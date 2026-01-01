ACG Pegasus Trail By You női terepfutócipő

ACG Pegasus Trail By You

179,99 €

Fuss a festői tájakon párnázott kényelemben és kiváló tapadással.

Fusd le a festői kilométereket párnázott kényelemben és egyedi színekben. Pontosan erről szól az ACG Pegasus Trail By You. Ezt a cipőt terepre terveztük, de megőrizte az aszfaltról már jól ismert dinamizmust – most pedig teljesen a saját kreativitásodra szabhatod. Gondoskodtunk róla, hogy nedves terepen is meglegyen a szükséges tapadás. És az illeszkedés? A szélesebb elülső rész nagyobb mozgásteret biztosít a lábujjaknak.

Speciális háló a felsőrészen

A bizonyítottan bevált, könnyű, speciális hálós felsőrész egyszerre tartós és szellőző. A rengeteg választható rátétszínnek köszönhetően semmi sem szab határt az önkifejezésnek.

ReactX hab középtalp

A Pega Trail legújabb kiadása a korábbinál több ReactX habot kapott. A vastagabb talp dinamikus, stabil érzettel biztosít kiváló energia-visszanyerést.

Erősen tapadó külsőtalp

Szárnyalj a vizes ösvényeken és technikás terepen is – a Nike All Terrain Compound (ATC) legújabb generációja még megbízhatóbb tapadást ad. Ráadásul a számos színopció közül kiválaszthatod a hozzád legjobban illő palettát.

Áttervezett lábujjtér

Akár emelkedőn, akár lejtőn haladsz, megmarad a kényelmed a hosszú futások során, hiszen extra helyet hagytunk a cipőorrnál és az elülső részen. A szélesebb kialakítás nagyobb stabilitást jelent a technikás terepeken.

Tedd személyessé

A monogramod? Egy becenév? A kitűzött személyes csúcsod? Engedd szabadjára a fantáziád a cipőnyelven.