Liverpool-drukker történet: Lil C

Lil C megtanulta, hogy az életben semmit sem adnak ingyen. Ha valami értékes, akkor valószínűleg harcolnod kell érte. Abban a kompetitív iparágban, amiben dolgozik, kifizetődő a képességek sokoldalúsága, ezáltal a versenytársak előtt tud maradni. Emellett Lil C magyarázata szerint az is hasznos, ha másoknak is segítesz, amikor tudsz.

„Három dolgot csinálok. Műsorvezető vagyok elsősorban, de megtanultam DJ-zni azért, hogy jobban szóljanak a műsoraim. Tinédzserként mindig olyan emberek vettek körül, akik buliztak és bulikat reklámoztak, de én mindig a szórakozás miatt mentem bulizni. Foglalkozásszerűen nem folytam bele. Aztán amikor tanulás mellett a hallgatói rádiónak dolgoztam, ez olyan helyre adott bejárást, ahol körbevettek a különböző kultúrák képviselői; a hallgatói kultúráé, az éjszakai élet kultúrájáé - valami mindig történt ott. Szóval ez volt az első lépésem a műsorvezetés felé.”

„A zene mindig a szenvedélyem és a hobbim volt, de sosem gondoltam, hogy karrierem lesz belőle. Sosem mondtam magamnak azt, hogy „ezzel kell foglalkoznom, ezt akarom csinálni...”. Nem így történt, és ezért van az, hogy minden, amit az előadó és repertoár területével kapcsolatban tapasztaltam, természetesen történt.”