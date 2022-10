179,99 EUR

A két ikont egyesítő Nike x sacai VaporWaffle a Nike Running múltjának és jövőjének képviselője. A cipő úgy ötvözi a Nike Vaporflyt az 1983-as klasszikus Pegasusszal, ahogy arra csak a sacai képes, olyan megjelenést hozva létre, amely feszegeti a határokat. A VaporWaffle ezúttal egyszínű palettával és játékosan változó részletekkel tér vissza. A fekete nejlon alap Off Noir hasított bőrrel és bőr rátétekkel alkot harmóniát, és a stílust még markánsabbá teszi a feketel és Off Noir nyelv kontrasztja. A VaporWaffle semleges, mégis jellegzetes megjelenését a gumi külső talp teszi teljessé – ez a cipő nemcsak mindennapos viseletre ideális, de minden elképzelhető szetthez is jól illik.

Cikkszám: DD1875-001