Limestone színskála, melyhez könnyű öltözni. Ropogósan friss alátétek. Koptatott rátétek. Mi más kellhet még? A kosárpályák után az utcákat is meghódító eredeti modell e friss változata a palánk üvegénél is simább, strapabíró stílussal érkezik. Gum Yellow külsőtalpa kontrasztot alkot a Summit White színű középtalppal, a dombornyomott márkajelzés pedig teljessé teszi a megjelenést. És a ráadás: a puha bokapárnázás és az Air párnázás olyan kényelmet nyújtanak, melyet már eddig is imádtál.

Cikkszám: DV7585-200