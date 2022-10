Gyors, strapabíró, és a sziklás ösvényeken is megállja a helyét: az ACG Mountain Fly Low megújult, visszafogott sziluettel készült. A jól tapadó gumiból készült külső talp igazi gázlócipőkhöz méltó stabilitást biztosít a sziklamászáshoz is. A nagyméretű talprész a cipő oldalára és orrára is kiterjed, így az eső és a sár sem okozhat gondot. Mivel tudjuk, hogy minden terepet ebben a cipőben hódítasz majd meg, két remek technológiát ötvöztünk a hosszan tartó kényelem érdekében: a rendkívül puha Nike React habot és a talppárnától és a sarokig érő szuperkönnyű talpbetétet, amelyek kivételes alátámasztást és párnázást biztosítanak. Kezdődjék a túra!

SKU: DO9334-300