189,99 EUR

Az 1017 ALYX 9SM alapítója és kreatívigazgatója, Matthew M. Williams arról ismert, hogy képes a divatot új magasságokba emelni. Világlátása egyszerű és letisztult – az Egyesült Államokban és Európában szerzett tapasztalatait a legújabb innovációkkal ötvözi. A 005 Slide x MMW is ezt az ötletet vette alapul, így egy olyan papucs született, amelyben bárhová eljuthatsz. A dupla rétegű habból készült külsőtalp (a két réteg között egy stabilizáló lemez található) nagyfokú kényelmet biztosít, míg a légiesen könnyű habból készült felsőrészen perforációk biztosítják a szellőzést a túlmelegedés ellen. A lábfej szárazon tartása érdekében még a talpon is elhelyeztünk szivárogtatólyukakat. Mivel tudjuk, hogy aktív életet élsz, hordozótáskát is mellékeltünk hozzá, hogy könnyen elcsomagolhasd a következő nyaralásra — bár valószínűleg kevés időt tölt majd a táskában és annál többet a lábadon.

Cikkszám: DH1258-002